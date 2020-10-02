Плинтус алюминиевый с верхней подсветкой 80х15 мм Плинтус алюминиевый с верхней подсветкой 80х15 мм

Алюминиевые плинтусы со светодиодной LED подсветкой все больше завоевывают рынок строительной продукции. Использование алюминиевого плинтуса - наиболее надежный вариант в сравнении с деревянными и пластиковыми аналогами: универсальный дизайн, прочность и надежность несут за собой не только эстетическую, но и практическую пользу.

Современный алюминиевый плинтус с LED подсветкой можно купить в интернет-магазине AlyuminievyjPlintus.RU . Его преимущества неоценимы - он обеспечивает дополнительную безопасность для скрытых под ним кабелей, позволяет применять встроенное светодиодное освещение и легко монтируется. Прямое предназначение плинтуса - это защита стен от повреждений, в первую очередь связанных с сухой и влажной уборкой. Алюминиевый вариант справляется с этой задачей эффективнее остальных.

Алюминиевый плинтус делится на четыре основных вида:

Анодированный. Покрывается оксидной пленкой, повышающей надежность и прочность изделия;

Плинтус с деревянной основой, покрытый анодированным алюминием;

Алюминиевый плинтус с пленкой из ПВХ. Позволяет применять множество различных фактур и расцветок;

«Кухонный» плинтус. Применяется для стыковки кухонных столешниц со стенами.

Алюминиевый плинтус в интерьере

Алюминиевый плинтус окажется подходящим решением как для помещений массового скопления людей, так и в дизайне дома. Алюминиевый плинтус может обладать любой расцветкой, множеством форм и дополнительных функций, таких как светодиодная подсветка и оснащение кабель-каналами. Алюминиевый плинтус способен вместить в себя достаточный объем различных проводов и кабелей, от телефонных до силовых. Прекрасным решением будет применение в минималистическом или хай-тек дизайне. В тот же момент существуют модели, подходящие к применению в классических вариантах интерьера.

Особое внимание следует уделить алюминиевым плинтусам с подсветкой, в которых используются светодиодные ленты - одни из самых долговечных источников света. Мягкое и приятное освещение способно добавить нотки уюта в интерьер и подсветить помещение в темное время суток. Такие решения достаточно давно применяются в кинотеатрах, выставочных залах, помещениях бассейнов и саун. Необычная и плавная игра света способная визуально увеличить помещение и придать глубину.

Преимущества алюминиевых плинтусов

Высокая прочность и стойкость к ударам;

Длительный срок эксплуатации. Алюминий не боится влаги, грязи и пыли;

Прочный аналог кабельного канала, дающий надежную защиту проложенных под ним кабелей от механических и ударных повреждений;

Простота и множество способов монтажа. Фиксация проводится различными методами, что позволяет выбрать наиболее подходящий;

Эстетичный внешний вид.

Современные технологии производства позволяют подобрать наиболее подходящий вариант алюминиевого плинтуса для большинства ситуаций. Разнообразие форм, моделей и функций поможет удовлетворить потребности самого искушенного потребителя.

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