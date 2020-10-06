МОЭСК приглашает на вебинар!

07 октября с 10 до 12 часов компания "Россети Московский регион" совместно с АО "Роснано" проведет вебинар «Использование источников бесперебойного питания в электротехническом хозяйстве государственных учреждений и бытовых нуждах», второй из цикла "Цифровое качество электроснабжения».



В рамках вебинара речь пойдет о возможностях и преимуществах источников бесперебойного питания, предоставлении услуг по поставке электроэнергии цифрового качества (выше, чем ГОСТ) для всех категорий потребителей.



Входе вебинара вы узнаете о технических характеристиках ИБП и порядке их обслуживания, о новых подходах и возможностях повышения надежности и качества энергоснабжения. В вебинаре примут участие представители компаний:

«Россети Московский регион»;

ООО «Уатс Бэтэри»;

ООО «Литеко»;

ООО «Системотехника»;

AEG.



Зарегистрироваться для участия можно по ссылке: https://rossetimr.ru/client/services/#events



Вопросы к спикерам можно направлять заблаговременно на адрес: OnuchinaEV@ROSSETIMR.RU . Также вопросы можно будет задать в ходе онлайн-трансляции.