«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила работы по расширению подстанции 220 кВ «Ирень» в Пермской крае. На энергообъекте построены две новые ячейки для подключения к Единой национальной электросети дополнительной ЛЭП предприятия ООО «КнауфГипсКунгур», которое является крупнейшим в Пермском крае, Республиках Удмуртия и Коми производителем современных строительных материалов на основе гипса. Созданы условия для выдачи потребителю 4,5 МВт мощности.

На подстанции 220 кВ «Ирень» проведен монтаж кабеля 10 кВ, соединяющего комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН) и воздушные линии электропередачи 10 кВ, установлены новые линейные ячейки, оснащенные вакуумными выключателями и микропроцессорной системой защит.

Новое оборудование произведено в России. Оно пожаробезопасно, имеет широкий температурный диапазон и высокое быстродействие. Срок службы вакуумного выключателя составляет 25 лет. Микропроцессорные терминалы защит коммутационного оборудования в два раза компактнее электромеханических, при этом многофункциональны, самостоятельно проводят замеры и диагностику работы систем.

Проведенные работы обеспечат возможность выдачи ООО «КнауфГипсКунгур» мощности, что повысит надежность электроснабжения предприятия, производящего 24 млн квадратных метров гипсокартонных листов в год.