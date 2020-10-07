Филиал «Россети Центр Воронежэнерго» в рамках реализации концепции цифровой трансформации ведет работы по оснащению потребителей в зоне своей операционной ответственности интеллектуальными («умными») приборами учета электроэнергии. До конца 2020 года энергетики установят в общей сложности более 20 тысяч таких устройств в Воронежской области.

Наибольшее количество «умных» электросчетчиков появится в Семилукском (более 6 тысяч), Новоусманском (порядка 5 тысяч) и Рамонском (порядка 3 тысяч) районах. В пригородных микрорайонах областного центра, входящих в зону обслуживания Воронежэнерго, энергетики также установят свыше трех тысяч интеллектуальных приборов учета. Для потребителей интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно: расходы на содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт интеллектуальных приборов учета электроэнергии несет сетевая компания.

Напомним, что с 1 июля 2020 года, согласно федеральному закону № 522-ФЗ, установка и обслуживание счетчиков электроэнергии стало прямой обязанностью гарантирующих поставщиков (в многоквартирных домах) и сетевых организаций (для владельцев индивидуальных жилых домов), которые теперь будут следить за исправностью приборов учета и сроком их поверки, а также, в случае необходимости, своевременно производить их замену.

Установка «умных» счетчиков происходит поэтапно. В первую очередь их устанавливают там, где прибор отсутствует или неисправен, выработал свой ресурс или подошел нормативный срок его поверки, а также в случае нового технологического присоединения. Для потребителя переход на современные технологии упростит все процедуры: отпадет необходимость ежемесячно передавать показания счетчика и следить за его исправностью. Теперь «умный прибор» сам передаст в энергокомпанию текущие показания и подаст сигнал об аварии в сети, а также сообщит о несанкционированном вмешательстве. Потребитель сможет получать информацию о графике энергопотребления и, на основании этих данных, оптимизировать нагрузку в сети.

«Автоматизация систем учета электроэнергии и электросетевого оборудования – важная составляющая цифровой трансформации. Установка интеллектуальных приборов учета позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги потерь и предотвращать хищения ресурса, сократить эксплуатационные расходы в распределительной сети, удаленно управлять энергопотреблением. Это повышает эффективность работы сетевого комплекса, существенно улучшает показатели качества и надежности электроснабжения потребителей», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.