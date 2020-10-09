На базе «Россети Ленэнерго» состоялась III всероссийская онлайн-конференция «Особенности подготовки кадров для нужд энергетики в дистанционном формате».

Участники обсудили актуальные тенденции в системе образования, особенности онлайн-подготовки специалистов энергетической отрасли и применения цифровых платформ для формирования навыков персонала.

«В новых условиях мы оперативно перестроили текущие процессы и модернизировали учебные программы, обеспечив непрерывность образовательной деятельности компании. С момента перехода на дистанционный формат в Учебном комплексе прошли обучение 500 специалистов «Россети Ленэнерго» по различным направлениям. И более 1000 человек стали слушателями образовательных онлайн-семинаров. Лучшие практики останутся в наших программах на постоянной основе», - отметил начальник Учебного комплекса Виктор Катенев.

Организаторами конференции выступили Учебный комплекс «Россети Ленэнерго» и научно-технический центр «Механотроника». Свой опыт дистанционной подготовки кадров представили специалисты научно-производственных предприятий и ведущих технических вузов страны — СПбПУ Петра Великого, СПб Горного университета, НИУ МЭИ, Дальневосточного федерального университета, Уфимского государственного авиационно-технического университета и других.