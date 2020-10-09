В ноябре в Московском районе начнется реконструкция наружного освещения в квартале 13 в границах Московского проспекта, улиц Решетникова, Севастьянова, Благодатная. На территории квартала проживают свыше 3 тысячи 737 человек. Впервые вечернее освещение квартал получил в 1955 году. В 2003 году на территории жилого массива проводилась работа по замене устаревших светильников. На сегодняшний день система наружного освещения внутриквартальной территории требовала комплексного обновления.

Для обеспечения должного уровня комфорта и безопасности жителей, который достигается с помощью хорошо освещенных территорий, на объекте будет осуществлена замена ветхого светотехнического оборудования на современное энергосберегающее. В общем комплексе работ территория жилого массива, которая расположена рядом со станцией метро «Электросила», будет освещена 241 светодиодным светильником с применением 231 современной опоры. Для надежного электроснабжения будет выполнен монтаж 7,5 км новых сетей освещения, которые будут проложены в подземных кабельных канализациях.

На сегодняшний день направлен пакет документов на получение ордера государственной административно-технической инспекцией на производство земляных работ.

По итогам реконструкции, которая должна быть завершена в 2021 году, освещение внутриквартальной территории улучшится в 2,3 раза. На территории квартала станет светлее, уютнее и комфортнее в темное время.