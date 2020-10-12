Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступил к серийному производству волоконно-оптической системы передачи и преобразования оптических сигналов (СПОС) для управления подводным комплексом шельфовой добычи нефти и газа. Технологическое решение значительно превосходит по скорости передачи информации все существующее оборудование, в том числе зарубежное.

Система обеспечивает передачу команд и данных с датчиков управления подводного комплекса нефтедобычи на расстоянии до 85 км и глубине до 500 метров. Разработанные алгоритмы обработки и преобразования сигнала позволяют подключать к СПОС до 48 конечных устройств.

«Разработка Ростеха открывает новые возможности в области управления шельфовой добычей нефти и газа. В отличие от существующих образцов, которые передают сигналы по электрическому кабелю, работа СПОС построена на применении волоконно-оптической системы. Благодаря этому скорость передачи информации выше в несколько раз, а в перспективе мы сможем увеличить этот показатель в десятки раз. Наши специалисты учли все особенности функционирования оборудования на большой глубине – гарантированный срок работы системы составляет не менее 30 лет», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Инженеры разработали систему высоконадежных цифровых волоконно-оптических модулей, которые обеспечивают передачу оптического сигнала на длине волны 1,55 мкм со скоростью до 1 Мбит/с. Проект в составе холдинга «Швабе» реализует Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха.

«В рамках проекта также разработаны и изготовлены опытные образцы подводного оптического разветвителя. Он делит оптическую линию на четыре канала и позволяет присоединить большее количество устройств», – рассказал заместитель генерального директора «Швабе» по НИОКР, руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергей Попов.

Предприятия оптико-электронной отрасли Ростеха реализуют целый ряд проектов для нефтяной промышленности. В числе профильных разработок НИИ «Полюс» – система для повышения точности проверки магистральных нефтяных, газовых и других трубопроводов. Разработка позволяет определить место повреждения и снизить процент утечки нефти и газа, тем самым минимизировав вред для окружающей среды.