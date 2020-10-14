Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика» рассказал о том, какую роль призвана сыграть международная энергетическая кооперация в мировой экономике, а также об основных для России направлениях зарубежной энергетической политики.

Энергетика выступает одной из наиболее важных сфер для международного сообщества, более того – это один из основных гарантов всеобщей безопасности в современном мире, подчеркнул Министр.

Отрасли ТЭК обеспечивают комфортное существование населения планеты и возможности для развития мировой экономики. Поэтому в условиях глобальных вызовов и постоянно меняющегося мира крайне важно объединить усилия стран для сохранения баланса в этой отрасли. В этой связи российская энергетическая политика в течение нескольких последних лет неизменно направлена на развитие и углубление международного сотрудничества, которое с каждым годом выходит на все более высокие уровни коммуникации, сообщается в колонке.

Так, в части взаимодействия на глобальном нефтяном рынке свою эффективность, особенно в последние несколько лет, показало взаимодействие с ОПЕК, привел пример глава Минэнерго России.

«Соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и не ОПЕК стало наиболее знаковым примером международного многостороннего сотрудничества в энергетической сфере последних лет. Россия, которая не входит в ОПЕК, тем не менее, оказалась одной из первых стран мира, которая пришла к выводу о необходимости кооперации стран-производителей нефти и выступила с инициативой о начале переговоров со странами ОПЕК и другими ключевыми производителями нефти. К началу текущего года ожидаемый эффект был достигнут, и участники соглашения готовились к дальнейшему ослаблению ограничений, однако резкое сокращение спроса на энергоресурсы в связи с пандемией коронавируса потребовало принятия незапланированных - более жестких мер. Для стабилизации ситуации в апреле текущего года было заключено новое соглашение с 1 мая 2020 года по 1 мая 2022 года», - напомнил он.

На газовом рынке, в свою очередь, важным механизмом реагирования на конъюнктуру рынка является работа со ФСЭГ.

«Сегодня ФСЭГ - это международная правительственная организация, миссия которой - защита интересов и суверенитета энергетической политики стран-участниц и координации усилий по продвижению природного газа на мировой арене. Это весьма важный для рынка институт в условиях устойчивого превышения глобального предложения газа над спросом в силу замедления темпов экономического роста и запуска новых мощностей по сжижению природного газа», - отметил Александр Новак.

Развивается кооперация и по линии наднациональных экономических образований - Евразийского экономического союза, стран БРИКС и «Группы 20».

Так, в рамках ЕАЭС с 2014 года идет работа по созданию общих рынков энергоресурсов стран ЕАЭС, то есть России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Что касается БРИКС, то с 2019 года работает созданная по инициативе российской стороны Платформа энергетических исследований. «Группа двадцати», в свою очередь, свою наибольшую активность в энергетике показала непосредственно в период пандемии - на фоне беспрецедентного спада экономической активности, который серьезным образом повлиял на энергетический сектор и снизил спрос на нефть, состоялась встреча Министров энергетики G20, а также была создана краткосрочная энергетическая Фокус Группа, в рамках которой налажен эффективный механизм мониторинга и выработки необходимых мер реагирования по балансировке рынка энергоресурсов.

Важным остается и взаимодействие со странами Европы, добавил Александр Новак.

«Россия – крупнейший поставщик энергоресурсов на рынок Европы в течение последних 50 лет. Документ об утверждении в 2000 году Энергодиалога Россия - ЕС стал первым для Евросоюза диалогом по энергетике с внешним партнером. Сейчас диалог приостановлен, но продолжает работу Консультативный Совет по газу, в рамках которого проводится оценка объемов производства российского газа, спроса природного газа на европейском рынке, формируются рекомендации по долгосрочному взаимодействию России и ЕС в газовой сфере», - сообщил он.

По словам главы Минэнерго России, Россия всегда готова к обсуждению возможностей налаживания и расширения сотрудничества с партнерами в отраслях ТЭК.

«Уверены, что только такой подход будет способствовать снижению рисков в энергетической сфере, повышению эффективности внешнеэкономической деятельности организаций ТЭК и, в конечном счете, позволит значительно повысить уровень энергетической безопасности планеты во благо всех стран и народов», - заключил министр.

Ознакомиться с полной версией колонки можно на сайте Минэнерго.