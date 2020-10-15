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"Мособлэнерго" выполнило более 6,5 тысяч присоединений к электросетям

Мособлэнерго выполнило более 6,5 тысяч присоединений к электросетям

15 октября 2020, 14:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Мособлэнерго» за 3 квартала 2020 года выполнило 6 643 технологических присоединений к электросетям, принадлежащим компании. Мощность по исполненным договорам составила свыше 210 МВт.

Наибольшее количество технологических присоединений выполнено АО «Мособлэнерго» в Раменском филиале – 1 188 исполненных договоров, в Домодедовском филиале – 995 договоров, в Коломенском филиале – 844 договора.

Всего с начала этого года в АО «Мособлэнерго» поступило порядка 9 тысяч заявок на технологическое подключение к электросетям компании. Количество заключенных договоров составило более 8 тысяч общей мощностью 251 МВт. Порядка 98% от общего количества заявок на подключение к электросетям поступает в компанию онлайн через «Портал потребителя» - moetp.ru.

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Компания: АО "Мособлэнерго"

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