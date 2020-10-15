Мособлэнерго» за 3 квартала 2020 года выполнило 6 643 технологических присоединений к электросетям, принадлежащим компании. Мощность по исполненным договорам составила свыше 210 МВт.



Наибольшее количество технологических присоединений выполнено АО «Мособлэнерго» в Раменском филиале – 1 188 исполненных договоров, в Домодедовском филиале – 995 договоров, в Коломенском филиале – 844 договора.



Всего с начала этого года в АО «Мособлэнерго» поступило порядка 9 тысяч заявок на технологическое подключение к электросетям компании. Количество заключенных договоров составило более 8 тысяч общей мощностью 251 МВт. Порядка 98% от общего количества заявок на подключение к электросетям поступает в компанию онлайн через «Портал потребителя» - moetp.ru.