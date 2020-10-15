Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров выступил на Всероссийском семинаре-совещании ФАС России по тарифному регулированию в Ялте.

Проблематика

Перекрёстное субсидирование в сетевом комплексе – инструмент социальной поддержки населения. Объём – около 237 млрд рублей в год. Нагрузку несут потребители распределительных сетей – промышленные предприятия, МСП, сельхозпроизводители, бюджетные организации;

Существуют также надбавки, «запакованные» в цены на оптовом рынке (для развития Дальнего Востока, поддержки ВИЭ и т.д.). По данным Системного оператора, их общий объём – более 450 млрд рублей в год;

Общая нагрузка («перекрёстка» и надбавки) может достигать 31% от конечной цены на электроэнергию. Фактически это квазиналог, который «зашит» в систему ценообразования энергокомпаний;

Объёмы перекрестного субсидирования в Великобритании, Франции, Германии и США превышают российские показатели в 2-5 раз. Однако в этих странах оно выделено в отдельный платеж, который распределяется централизованно. С помощью «перекрёстки» государство решает конкретные задачи: декарбонизации экономики, поддержки экспортеров и т.д.

Предложения

Вывести «перекрёстку» в отдельный платёж для всех категорий не бытовых потребителей. Это позволит повысить прозрачность и администрирование платежей;

Раскрыть информацию о существовании дисконта к экономически обоснованной цене на электроэнергию в счетах населения;

Создать механизм адресной социальной поддержки социально-уязвимых групп, установив для остальных граждан постепенный переход до экономически обоснованного уровня тарифов.

В дальнейшем возможны иные методы администрирования, например, для стимулирования внедрения инновационных технологий или повышения энергоэффективности.