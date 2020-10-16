Оренбургские энергетики дают свет приюту бездомных животных

Филиал «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» завершил строительство воздушной линии (ВЛ) электропередачи для подключения к электросети центра реабилитации и приюта для животных.

По договору на технологическое присоединение специализированная бригада службы по строительству объектов техприсоединения построила ВЛ 10 кВ и установила трансформаторный пункт мощностью 100 кВА.

Все работы по строительству завершены. Оренбургские энергетики готовы фактически подать напряжение и мощность, как только владельцы приюта подготовят свое энергопринимающее устройство к работе.

Процедура технологического присоединения состоит из трех этапов: подачи заявки, заключения договора и фактического подключения объекта в сеть. Процедура универсальна для всех, вне зависимости от того, подключается ли к сети объект сотовой связи, частный дом, школа, приют для животных или крестьянско-фермерское хозяйство.

В этом году в производственные отделения филиала «Оренбургэнерго» поступила 2281 заявка на подключение новых объектов. Специалисты центра обслуживания потребителей оформили 1636 договоров. Фактически подключены к электросети 1269 новых объектов, в числе которых производственные и сельскохозяйственные предприятия, строительные площадки, нефтяные месторождения, фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, жилые дома, торговые павильоны.