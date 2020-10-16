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Повышаем квалификацию вместе с Legrand: новая серия полезных вебинаров

Повышаем квалификацию вместе с Legrand: новая серия полезных вебинаров

16 октября 2020, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника 

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Новости компании

Legrand анонсирует серию обучающих вебинаров для партнеров и специалистов по  работе с электротехническим оборудованием. С 19 по 25 октября пройдет три онлайн-мероприятия, в ходе которых эксперты бренда расскажут о кабельных каналах DLP и плинтусах DLPlus, грамотном подборе автоматических выключателей и устройств дифференциального тока.

Первый вебинар на тему «Кабельные каналы DLP и плинтусы DLPlus» пройдет во вторник, 20 октября.  Эксперты Legrand презентуют решения компании для построения силовых и информационных кабельных систем в коммерческих и жилых помещениях.

21 октября представитель учебного центра Legrand поделится принципами подбора автоматических выключателей в рамках вебинара «Как правильно выбрать автоматический выключатель».

Завершится серия полезных мероприятий этой недели 22 октября обучением на тему «Как правильно выбрать устройство дифференциального тока», где будут рассмотрены теоретические основы этих устройств, презентованы УДТ Legrand и основные принципы работы с ними.

Компания Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к обучению. Участие в вебинарах бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылкам ниже:

20 октября, 10.00 по московскому времени: «Кабельные каналы DLP и плинтусы DLPlus» - https://events.webinar.ru/Legrand/6280755  

21 октября, 12.00 по московскому времени: «Как правильно выбрать автоматический выключатель» - https://events.webinar.ru/Legrand/6280771  
 
22 октября, 12.00 по московскому времени: «Как правильно выбрать устройства дифференциального тока» - https://events.webinar.ru/Legrand/6280787

Следите за анонсами будущих вебинаров!

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