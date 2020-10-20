Под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Сальмана состоялось 23-е заседание Совместного Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Участники встречи рассмотрели результаты работы Технического комитета по оценке исполнения сделки в мае-сентябре 2020 года, реализацию компенсирующих мероприятий со стороны стран ОПЕК+, а также прогноз по балансу рынка, производства и потребления нефти в период с 4 квартала 2020 года по 1 квартал 2021 года.

По итогам заседания министры стран-участниц отметили исполнение соглашения в сентябре на высоком уровне в 102%.

«Это позитивно повлияло на стабилизацию рынка, особенно после значительного падения спроса во 2-ом квартале. Сегодня ОПЕК+ "держит руку на пульсе" и оперативно мониторит ситуацию на рынке. Страны Соглашения продолжают проявлять стойкость, нацеленность на результат и приверженность общему делу, - отметил Александр Новак в ходе заседания.

При этом, по словам Министра, на рынке пока присутствует ряд неопределенностей – пандемия коронавируса уже нанесла колоссальный ущерб многим отраслям экономики, в том числе нефтяному сектору. Ожидается, что в текущем году инвестиции в энергосектор сократятся на 18-20%».

При этом на рынок оказывает влияние и ряд позитивных факторов.

«Ограничительные меры во многих странах уже носят более мягкий характер, глобальный индекс активности в промышленности продолжает уверенный рост. Из месяца в месяц нам необходимо в полном объеме исполнять соглашение, сохранять плотный мониторинг рынка. Россия со своей стороны намерена совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+», - сообщил Александр Новак.

С коммюнике по итогам Заседания можно ознакомиться в приложении.

Коммюнике по итогам 23-го заседания СММК

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