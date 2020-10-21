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В Крыму проведут газ в села Ленинского района и пригороды Судака

В Крыму планируют строить газораспределительные газопроводы в села Ленинского района и пригороды Судака, сообщает RosTender.info.
Правительство Крыма объявило 3 тендера на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству распределительных газопроводов. Линии протянут к селам Яркое, Луговое, Ерофеево, Южное, Батальное и Кирово Ленинского района, к селам Дачное, Лесное и Переваловка города Судак, а также в село Зерновое Джанкойского района.

Общая стоимость контрактов по трем тендерам составляет более 100 млн рублей. Работу подрядчиков оплатят из бюджета республики в рамках государственной программы Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым». Заявки на участие в тендерах принимают до 28 октября, итоги закупок подведут 29 октября. Заказчиком выступает предприятие «Крымгазсети».

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