В Крыму планируют строить газораспределительные газопроводы в села Ленинского района и пригороды Судака, сообщает RosTender.info.

Правительство Крыма объявило 3 тендера на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству распределительных газопроводов. Линии протянут к селам Яркое, Луговое, Ерофеево, Южное, Батальное и Кирово Ленинского района, к селам Дачное, Лесное и Переваловка города Судак, а также в село Зерновое Джанкойского района.

Общая стоимость контрактов по трем тендерам составляет более 100 млн рублей. Работу подрядчиков оплатят из бюджета республики в рамках государственной программы Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым». Заявки на участие в тендерах принимают до 28 октября, итоги закупок подведут 29 октября. Заказчиком выступает предприятие «Крымгазсети».