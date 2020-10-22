Партнером АО «СО ЕЭС» по организации первой в России конференции, полностью посвященной использованию в электроэнергетике общей информационной модели (Common Information Model – CIM) как стандартизованного подхода к описанию элементов электроэнергетической системы и организации информационного обмена, стал «Клуб топ-менеджеров 4CIO».

Клуб 4CIO объединяет ИТ-директоров крупнейших российских компаний из разных сфер деятельности. В рамках подготовки конференции, которая намечена на февраль 2021 года, специалисты Клуба возьмут на себя вопросы материально-технического обеспечения мероприятия, включая информационную поддержку, поиск и подготовку площадки, а также привлечение к участию в выставке производителей оборудования и программных решений.

«Клуб 4CIO обладает значительным опытом проведения аналогичных мероприятий, в том числе, для компаний энергетической отрасли», – отметил заместитель директора по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов.

«Российское сообщество топ-менеджеров и ИТ-директоров чётко осознаёт важность открытого диалога на тему стандартизации подходов к решению задач, встающих перед всей отраслью — именно поэтому Клуб 4CIO берётся за организацию первой конференции в стране, посвящённой общей информационной модели», — заявил директор Управляющего офиса Клуба Алексей Кравченко.

Системный оператор, со своей стороны, формирует контентную политику, программу и форматы взаимодействия участников мероприятия.

Мероприятие станет первым в России форумом, повестка которого полностью посвящена вопросам внедрения CIM, как стандартизованного подхода к описанию элементов электроэнергетической системы и организации информационного обмена. В рамках конференции докладчики представят лучшие практики внедрения технологий на базе CIM на предприятиях отрасли, проанализируют отечественный и зарубежный опыт в этой сфере, рассмотрят основные направления развития базисных профилей информационной модели электроэнергетики, расскажут о промежуточных итогах деятельности, связанной с активно ведущейся разработкой национальных стандартов в сфере информационного обмена. Помимо дискуссионных сессий и докладов в рамках конференции запланировано проведение специализированной выставки оборудования и программных решений, которые используются для внедрения CIM.

В настоящее время идет прием заявок на участие в мероприятии. В ходе следующего этапа Программный комитет, в состав которого вошли представители АО «СО ЕЭС» и ПАО «РусГидро», приступит к отбору докладов и формированию программы конференции.

Подать заявку и зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на https://4cio.ru/meets/812

Об использовании CIM в оперативно-диспетчерском управлении

Унификация формата информационного обмена является ключевой задачей для цифровизации отрасли. В настоящее время предприятиями электроэнергетики эксплуатируется множество программных продуктов, содержащих информацию о ЛЭП, оборудовании и объектах электроэнергетики. Взаимная интеграция таких программных продуктов либо не предусмотрена, либо осуществляется лишь частично. С целью унификации описания объектов электроэнергетической системы разработана группа международных стандартов МЭК 61970 и МЭК 61968, описывающих Общую информационную модель (CIM).

Общая информационная модель – стандартизованная модель информационного взаимодействия предприятий электроэнергетики, предоставляющая возможность эффективной интеграции разнородных автоматизированных систем и обеспечивающая унифицированный способ управления энергообъектами вне зависимости от их назначения и производителя оборудования. В России CIM описывается серией разработанных Системным оператором национальных стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», разрабатываемых с учетом стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968.

Использование общей информационной модели позволит получить значительный положительный эффект в части повышения качества используемой информации, снижения ее разнородности и разновременности обновления, будет способствовать сокращению сроков и стоимости внедрения цифровых автоматизированных систем. Также применение этой серии стандартов обеспечивает совместимость информационных продуктов, разрабатываемых независимо разными производителями.