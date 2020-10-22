Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №2

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Росатом в 2023 году рассчитывает запустить водородные поезда на Сахалине

"Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") надеется в 2023 году запустить на Сахалине поезда на водородных элементах в рамках реализации пилотного проекта по запуску водородного транспорта. Это следует из материалов вице-президента по маркетингу и развитию бизнеса "Русатом Оверсиз" Антона Москвина к выступлению в рамках бизнес-вебинара о развитии рынка водородной энергетики.

РЖД, Росатом, "Трансмашхолдинг" и власти Сахалинской области подписали на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах.

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Водород у ворот: как Россия пытается выйти на новый рынок

Сомнения по поводу будущего традиционной углеводородной энергетики, усиленные спадом спроса на сырье из-за коронавируса, подтолкнули крупнейших потребителей российских энергоресурсов, таких как ЕС и Китай, ускорить планы по декарбонизации. В центре внимания оказался водород — его использование минимизирует выбросы СО2 и в то же время вписывается в текущий бизнес крупнейших нефтегазовых компаний. РФ пока в основном лишь наблюдает за зарождающимся рынком. “Ъ” выяснил ситуацию и перспективы водородного бизнеса у трех потенциальной ключевых российских игроков — НОВАТЭКа, «Газпрома» и «Росатома».

Кризис углеводородных рынков во время пандемии привел к определенному перелому сознания в нефтегазовой отрасли. Старейшие участники рынка, пионеры добычи нефти BP и Shell в разгар эпидемии коронавируса объявили о намерении стать углеродно нейтральными компаниями к 2050 году (т. е. свести чистые выбросы углерода к нулю). Total собирается достичь этого к тому же сроку для своих европейских подразделений.

Помимо развития зеленой генерации, наиболее очевидным способом диверсификации бизнеса для нефтегазовых компаний становится производство водорода — сжигание этого газа не образует выбросов СО2, а сам он во многих случаях может стать прямой альтернативой углеводородному топливу. Крупнейшим мировым рынком водорода собирается стать ЕС, который в июле опубликовал соответствующую стратегию с объемом инвестиций в €180–470 млрд к 2050 году в сегмент возобновляемого (т. н. зеленого) водорода.

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Вот новый водород: ПСО обсуждает тяжелый путь к легкому газу

Правительство Сахалинской области хочет сделать регион пионером и главным игроком грядущей российской водородной революции. Легкий газ, который прочат в высокотехнологическое топливо будущего, уже в перспективе 30 лет может обогнать по уровню потребления, а значит и рыночному обороту, традиционные углеводороды. В области предлагают создать полноценный водородный кластер — производство (в том числе с использованием возобновляемых источников энергии), хранение, использование на транспорте и в ЖКХ и продажа за рубеж.

У Сахалина, доложил в ходе заседания в правительстве директор исследовательского центра "Энерджинет" Дмитрий Холкин, есть все предпосылки для того, чтобы стать значимой частью мирового водородного рынка: сырьевая база для производства (водород можно делать в том числе из метана или угля), избыток энергии, который можно еще больше нарастить с использование возобновляемых источников, а также короткое транспортное плечо до стран Азии, которые являются главными генераторами спроса на экологичную генерацию.

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Сахалин — прорыв в будущее: о формировании территории ускоренного развития новой энергетики

На пути к Сахалинскому водородному кластеру.

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Ректор Горного против волюнтаристского подхода к «водородной энергетике»

Одна из самых модных сегодня тем в области перспективных направлений экономического развития России – это, безусловно, водородная энергетика. На прошедшем в четверг 8 октября на площадке Национального нефтегазового форума бизнес–вебинаре «Текущий анализ и прогноз развития рынка водородной энергетики» международная группа экспертов детально обсудила проблемы и перспективы расширения сферы использования самого легкого газа (H2).

Взгляд на водород как новый энергоноситель, способный потеснить традиционные нефть и газ на мировом рынке, сформировался в контексте подписанного в 2016 году Парижского соглашения по климату. Оно направлено в первую очередь на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу - так называемую политику декарбонизации.

Летом 2020 года Европейская комиссия опубликовала Стратегию продвижения водородной энергетики. Она предусматривает запуск на территории ЕС к 2030 году систем электролиза для выработки до 10 миллионов тонн экологически чистого газа Н2 в год. Столько же предполагается импортировать из-за пределов Европейского союза.

Тон дискуссии задал ректор Горного университета Владимир Литвиненко.

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Австралия и Европа доминируют в мировом производстве водорода

Исследования Rystad Energy показывают, что Австралия и Европа доминируют в мировом производстве водорода, которое включает 11 предлагаемых проектов электролизеров мощностью 1 ГВт или более. Четыре из этих проектов будут реализованы в Австралии.

Но первым скорее всего появится водородный гига-завод в Китае Jingneng мощностью 5 ГВт (его строительство уже ведётся). Объект будет состоять из солнечной и ветровой электростанций, энергия которых будет обеспечивать производство от 400 до 500 тыс. тонн водорода в год. Но его затем опередит голландский проект NortH2 мощностью 10 ГВт, предложенный конгломератом под руководством Shell, где водородные электролизеры станут работать от морского ветра.

Источник: Proeconomics

Газпром присматривается к водородному рынку

Если судить по сентябрьскому номеру журнала "Газпром", российский газовый гигант пристально присматривается к водородному рынку ближайшего будущего и готов включиться в гонку за его завоевание.

Источник: Internet of Energy

Водородные новости

Водородные новости недели от 5 октября 2020 года: ссылка.

Источник: Internet of Energy