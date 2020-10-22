Градостроительный институт «Гипрогорпроект» заключил контракт с ООО «Судеко» на проектирование жилого комплекса на острове Шкота во Владивостоке. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе института, уточнив, что участки под застройку расположены в историческом центра города — на набережной в бухте Федорова.

По данным пресс-службы, на территории жилого комплекса построят несколько многоэтажных жилых домов и офисных зданий, автостоянку, детский сад, торговые помещения и облагородят зоны отдыха. Кроме того, возле городской набережной предусмотрен рекреационный комплекс с художественной галереей, кафе и спортивными сооружениями.

В институте отметили, что в проекте будут представлены передовые архитектурные решения. Также планируется использовать современные световые эффекты. Внутри ЖК будет сделана дорожная сеть с парковками и дорожками для бега. Кроме того, предусмотрено благоустройство дворовой территории.

В пресс-службе добавили, что жилой комплекс разместится на нескольких земельных участках общей площадью около 200 тысяч кв. метров.

Ранее сообщалось, что ООО «Судеко» представило на рассмотрение проект строительства жилого комплекса площадью 75 тысяч кв. метров в центре Владивостока на Совете по привлечению инвестиций в экономику Приморья в феврале 2020 года. На заседании совета присутствовал губернатор региона Олег Кожемяко.

Справочно:

Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Гипрогорпроект» осуществляет все виды работ по пространственному развитию территорий, проектированию и информационному моделированию зданий и сооружений, а также объектов инфраструктуры.