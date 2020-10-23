Еврокомиссия начала внутреннее расследование о соответствии готовящихся к принятию бельгийских правил формирования резервов мощности требованиям законодательства Евросоюза об оказании государственной поддержки (State aid) и ненарушении принципов свободной конкуренции.

Бельгия уведомила Еврокомиссию о планах по внедрению нового механизма формирования резервов, который заменит действующую с 2018 г. процедуру закупки стратегического резерва (Réserve Stratégique). Новый рыночный механизм, единый для всей страны, направлен на стимулирование интереса генерирующих компаний и потребителей с управляемой нагрузкой участвовать в проводимом системным оператором Elia отборе поставщиков услуг по предоставлению резервов мощности.

В соответствии с предлагаемой процедурой поставщики указанных услуг будут отбираться в рамках конкурентных торгов, по результатам которых Elia заключит с поставщиками контракты (на период от одного года до пятнадцати лет) на поставку мощности по команде системного оператора в случае нарушения нормального режима работы энергосистемы. Отобранные системным оператором резервы мощность будут оплачиваться в течение всего срока действия контракта.

С помощью новых правил по формированию резерва мощности системный оператор Бельгии рассчитывает повысить надежность энергоснабжения в условиях вывода из эксплуатации всех бельгийских АЭС не позднее 2025 г.

В рамках своего расследования Еврокомиссия оценит:

Достаточность предоставленных Бельгией доказательств возникновения в будущем проблем с обеспечением балансовой надежности, т.к. такие доказательства необходимы, чтобы новый механизм формирования резервов мощности мог претендовать на государственные субсидии и при этом позволял избежать в перспективе чрезмерных закупок мощности. Созданы ли одинаковые (недискриминационные) условия отбора поставщиков мощности для всех типов энергоресурсов и технологий. По какому принципу будут распределяться так называемые «доходы от сетевых ограничений», т.е. полученные от распределения трансграничной пропускной способности среди иностранных (не бельгийских) поставщиков мощности, чтобы в целом оказывать положительное влияние на дальнейшее развитие электрических связей Бельгии с соседними странами без чрезмерно негативных последствий для свободной конкуренции.

В ходе официального расследования Бельгия и другие заинтересованные стороны могут подавать в Еврокомиссию свои замечания и разъяснения. Процедура расследования обязательна для принятия решения о согласовании ЕС разработанного Бельгией механизма формирования резервов мощности.

Официальный сайт European Commission