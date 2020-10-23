КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020
23 октября 2020, 15:25
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОКОМИССИЯ, БЕЛЬГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Еврокомиссия начала внутреннее расследование о соответствии готовящихся к принятию бельгийских правил формирования резервов мощности требованиям законодательства Евросоюза об оказании государственной поддержки (State aid) и ненарушении принципов свободной конкуренции.
Бельгия уведомила Еврокомиссию о планах по внедрению нового механизма формирования резервов, который заменит действующую с 2018 г. процедуру закупки стратегического резерва (Réserve Stratégique). Новый рыночный механизм, единый для всей страны, направлен на стимулирование интереса генерирующих компаний и потребителей с управляемой нагрузкой участвовать в проводимом системным оператором Elia отборе поставщиков услуг по предоставлению резервов мощности.
В соответствии с предлагаемой процедурой поставщики указанных услуг будут отбираться в рамках конкурентных торгов, по результатам которых Elia заключит с поставщиками контракты (на период от одного года до пятнадцати лет) на поставку мощности по команде системного оператора в случае нарушения нормального режима работы энергосистемы. Отобранные системным оператором резервы мощность будут оплачиваться в течение всего срока действия контракта.
С помощью новых правил по формированию резерва мощности системный оператор Бельгии рассчитывает повысить надежность энергоснабжения в условиях вывода из эксплуатации всех бельгийских АЭС не позднее 2025 г.
В рамках своего расследования Еврокомиссия оценит:
В ходе официального расследования Бельгия и другие заинтересованные стороны могут подавать в Еврокомиссию свои замечания и разъяснения. Процедура расследования обязательна для принятия решения о согласовании ЕС разработанного Бельгией механизма формирования резервов мощности.
Официальный сайт European Commission
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