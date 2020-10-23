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Правительство выделит 5 млрд рублей на поддержку отечественной промышленности

Правительство выделит 5 млрд рублей на поддержку отечественной промышленности

23 октября 2020, 09:33
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА

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Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел заседание, посвященное бюджетным ассигнованиям, а также обсуждению вопросов развития Арктической зоны. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В ходе заседания Михаил Мишустин рассказал о состоявшейся рабочей поездке в Мурманск, где 21 октября прошла церемония приёмки нового атомного ледокола. Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» построен АО «Балтийский завод» по заказу госкорпорации «Росатом». Он предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, и лидирования караванов в западном районе Арктики. Атомоход станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире.

Инновационные технологии и наука позволили России создать единственный в мире атомный флот и обеспечить своё стратегическое лидерство

- отметил глава Правительства.

Также в рамках встречи обсуждались меры поддержки российских производителей, и было принято решение о выделении дополнительных средств на развитие отечественной промышленности. 

5 млрд рублей направим для компенсации затрат на транспортировку продукции российских предприятий. Рассчитываем, что такая субсидия позволит обеспечить производство и поставку конкурентоспособных товаров покупателям на сумму не менее 45 млрд рублей 

- заявил Михаил Мишустин.

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