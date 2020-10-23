В Екатеринбурге прошли VII Международный форум и выставка 100+ TECHNOBUILD. Деловая программа состояла из 90 мероприятий, включая 6 форумов одного дня, 7 онлайн-лекций и мастер-классов звезд мировой архитектуры и урбанистики, 9 сессий крупнейших застройщиков. Выставка собрала 126 экспонентов.

«В прошлом году у нас было почти 11 тысяч регистраций. В этом году мы думали, что будет не больше трех. Но сейчас я уже могу раскрыть цифры – это 8 тысяч регистраций, - рассказала руководитель рабочей группы 100+ Вера Белоус. - С одной стороны, мы очень рады, с другой – невероятно удивлены. Онлайн-трансляции для всех секций мы делали буквально за неделю до, потому что многие спикеры по разным причинам внезапно ушли в онлайн. Трансляции посмотрели 11 тысяч человек. Но проводить такие мероприятия полностью в онлайне невозможно, живое общение ничто не заменит. Совмещение с офлайном – это достойный выход».

Одним из главных мероприятий форума стало пленарное заседание на тему осознанного строительства, в котором принял участие министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев.

«Осознанное строительство состоит из трех основных аспектов. Первое, это ответственность власти. Внешний вид наших городов, в первую очередь, зависит от того, как выстроена регуляторная деятельность органов управления разного уровня. Второе, это ответственность застройщика. От их работы и тех задач, которые они перед собой ставят, зависит финальный облик объектов, формирующих наши населенные пункты. И самое важное, это обратная связь от жителей. Именно их мнение формирует нашу градостроительную политику и позволяет первым двум институтам действовать осознанно», - такое определение дал министр ключевой теме форума.

Владимир Якушев также совершил обход выставки 100+ Технологии для городов, где были представлены новейшие разработки строительной отрасли и проектные решения крупнейших застройщиков, в том числе при строительстве Деревни Универсиады 2023.

Так, свою продукцию презентовали производители строительных материалов, сантехники, лифтов, создатели интеллектуальных систем. Кроме того, экспозиция собрала кластер малых архитектурных форм от компаний Свердловской области. Производители показали современные игровые комплексы, воркаут-площадки, скамейки с возможностью зарядки смартфонов и другие элементы городского благоустройства.

В итоге форум и выставка 100+ TECHNOBUILD стал крупнейшим офлайн-мероприятием этого года в регионах России.