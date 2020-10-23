На реконструкцию отдельных участков Северного транспортного обхода Калининграда с 2021 по 2025 год будет направлено почти 9 млрд рублей из федерального бюджета, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идёт о проведении работ на отрезке между двумя транспортными развязками - на Зеленоградск и на Балтийск. Финансирование поступит в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Калининградской области", - говорится в сообщении кабмина.

Распорядителем средств субсидии будет Росавтодор.

"Решение улучшит транспортную связанность Калининграда, Балтийска и Светлого, а также сделает более интенсивным сообщение между индустриальными парками Калининградской области и соседними странами - Литвой и Польшей", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в регионе идет масштабная реконструкция, а фактически новое строительство транспортного кольца вокруг Калининграда, получившего название Северный обход. Дорога строится в несколько этапов с 2014 года. На протяжении всей трассы количество полос движения увеличится до шести, а ширина каждой составит 3,75 м. Расчетная скорость движения автотранспорта - 120 км/ч. На каждом этапе есть по несколько мостовых переходов над дорогами из Калининграда в направлении приморских и восточных городов области.

Большинство контрактов на строительство отдельных участков Северного обхода подписаны с АО "ВАД", которое и ранее строило Приморское кольцо и другие крупные дорожные объекты. Согласно открытым данным, общая сумма контрактов на Северном обходе уже составила не менее 16 млрд рублей.