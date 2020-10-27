Армянский парламент на заседании во вторник не смог ратифицировать письмо-соглашение о продлении кредитного соглашения с KfW "Кавказская сеть электропередачи III, (второй этап программы) линия электропередачи/подстанции Армения-Грузия”.



Как отметил, представляя документ, замминистра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян, соглашением предлагается продлить срок действия соглашения по программе строительства ЛЭП Армения-Грузия и подстанций до 2025 года.

“В рамках программы должна быть построена подстанция в Ддмашене, после чего ЛЭП до Айрума и трансформаторная станция высокого напряжения, а также новые ЛЭП, чтобы подключиться к грузинской энергосистеме. Это необходимо, для обеспечения синхронизации с Грузией и Россией и позволит соединить энергосистему Армении с Ираном, Грузией и Россией, что обеспечит транзитный коридор Север-Юг”, - сказал Варданян.

Он также отметил, что у Армении есть обязательства в контексте ЕАЭС, согласно которым с 2025 года Армения должны стать частью единого энергетического рынка ЕАЭС, что будет невозможно без данной трансформаторной станции.



По его словам, это дает технические преимущества и дополнительные гарантии энергетической безопасности. А также отметил, что подстанция Ддмашен связана с третьей ЛЭП Армения-Иран, без которой она не сможет работать.



Общая стоимость кредитного и программного соглашения составляет 83 млн. евро, оно было подписано 11 декабря 2015 года. В случае продления Армения должна будет выплатить 1,18 млн. евро.



Как отметил замминистра, задержка строительства подстанции Ддмашен может привести к обязательствам в десятки или сотни тысяч долларов, поскольку строятся новые станции – ТЭЦ в Ереване, солнечные, компании будут вынуждены выплачивать штрафы, поэтому более нельзя задерживать со строительством.



Со своей стороны член оппозиционной фракции “Просвещенная Армения” Аркадий Хачатрян отметил, что в 2017 году было принято решение приостановить программу из-за нецелесообразности, неокупаемости и дополнительной нагрузки на госдолг.

“Программа была остановлена для оптимизации расходов и поиска новых технических решений, однако ничего не поменялось. Считаю, что продление программы нецелесообразно, и пока лучше от нее воздержаться”, - сказал Хачатрян.

Замминистра в ответ на это подчеркнул, что после приостановки программы рассматривались различные варианты, в том числе, по синхронизации энергосистем России и Ирана, однако в результате было принято решение, что оптимальным является строительство трансформаторной станции в Армении.



Кроме того, по его словам, некоторые задержки были обусловлены нежеланием KfW привлекать к тендерам китайские компании, услуги которых обошлись бы дешевле, из-за проблем со сдачей проектов по другим программам.



В результате парламент 64 голосами “за” (при 67 необходимых для принятия) и 9 голосами “против” не принял документ.



Кредитной программой предусмотрен процесс строительства подстанции напряжением 400/220/110 кВ "Ддмашен", воздушной линии электропередачи 400/500 кВ, трансформаторной подстанции постоянного тока "Айрум".



Задействование строящейся третьей высоковольтной ЛЭП Армения - Иран (400 кВ) и четвертой ЛЭП Армения – Грузия (400 кВ) наряду со строительством Ереванской ТЭЦ позволит обеспечить надежность и бесперебойность поставок электроэнергии в соседние с Арменией страны и позволит стать важным участником регионального электроэнергетического рынка.