 
Законотворчество (постановления)

Признан законным отказ в разрешении на строительство ЛЭП к Шиесу

Признан законным отказ в разрешении на строительство ЛЭП к Шиесу

28 октября 2020, 16:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: СУДЫ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
242

Сегодня, 28 октября, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) отклонил жалобу ООО «Технопарк» на решение Арбитражного суда Архангельской области от 26 мая 2020 года, по которому признавался правомерным отказ администрации муниципального образования «Урдомское» выдаче ООО «Технопарк» разрешения на размещение линии электропередач для электроснабжения «ЭкoТeхноПaрка „Шиес“».

Ранее, 26 октября, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) оставил без изменения январское решение Арбитражного суда Архангельской области о признании построек на станции Шиес незаконными и подлежащими сносу.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: mk.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Строительство инфраструктуры связи предлагается упростить
Минэнерго подготовило
Правительство продлило программу поддержки зеленой энергетики
МЭР: Информация об обязательных требованиях к бизнесу станет более доступной
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно