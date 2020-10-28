Сегодня, 28 октября, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) отклонил жалобу ООО «Технопарк» на решение Арбитражного суда Архангельской области от 26 мая 2020 года, по которому признавался правомерным отказ администрации муниципального образования «Урдомское» выдаче ООО «Технопарк» разрешения на размещение линии электропередач для электроснабжения «ЭкoТeхноПaрка „Шиес“».

Ранее, 26 октября, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) оставил без изменения январское решение Арбитражного суда Архангельской области о признании построек на станции Шиес незаконными и подлежащими сносу.