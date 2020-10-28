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В парке Гагарина в Южно-Сахалинске установят 95 светящихся колонн

В парке Гагарина в Южно-Сахалинске установят 95 светящихся колонн

28 октября 2020, 14:10
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

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В Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Южно-Сахалинске к Новому году установят 95 светящихся колонн – «золотых капителей», сообщает RosTender.info.

Администрация парка объявила тендер на поставку и установку украшений «Золотые капители». На их покупку парк планирует потратить 15 млн рублей из собственных средств. Заявки на участие в тендере принимают до 3 ноября, 12 ноября выберут победителя.

Согласно материалам тендера, «Золотые капители» представляют собой алюминиевые конструкции, увитых световыми шнурами и яркими светодиодами. Высота каждой консоли, напоминающей светящуюся колонну с крупными фонарями наверху, составляет 8 метров. Аллеи из капителей появятся в парке до 15 декабря.

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