В Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Южно-Сахалинске к Новому году установят 95 светящихся колонн – «золотых капителей», сообщает RosTender.info.

Администрация парка объявила тендер на поставку и установку украшений «Золотые капители». На их покупку парк планирует потратить 15 млн рублей из собственных средств. Заявки на участие в тендере принимают до 3 ноября, 12 ноября выберут победителя.

Согласно материалам тендера, «Золотые капители» представляют собой алюминиевые конструкции, увитых световыми шнурами и яркими светодиодами. Высота каждой консоли, напоминающей светящуюся колонну с крупными фонарями наверху, составляет 8 метров. Аллеи из капителей появятся в парке до 15 декабря.