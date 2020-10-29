Новые сельские медучреждения подключены к сетям "Россети Юг

Специалисты «Россети Юг» присоединили к своим сетям 7 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и офис врача общей практики в малых населенных пунктах Волгоградской области. Прием квалифицированного специалиста и обеспечение первой медицинской помощью стало доступней для 7,5 тыс. жителей региона.

Медучреждения построены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Офис врача общей практики открыт в п. Кузьмичи Городищенского района. Здесь проживают около 2,5 тыс. человек. Такого специалиста нет и в соседнем поселке Опытная станция с населением порядка 2 тыс. Ближайшая больница только в районном центре, в 20 километрах от поселка. Новые фельдшерско-акушерские пункты в Жирновском, Ольховском и Палласовском районах сделали доступней первую медицинскую помощь для 3 тысяч жителей 7 поселков.

Воздушные линии электропередачи оборудованы безопасным самонесущим изолированным проводом. Для всех ФАПов энергетики установили уличное освещение и смонтировали внутреннюю проводку в зданиях.