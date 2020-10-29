Ставрополье обновит парк электротранспорта

Власти Ставропольского края намерены обновить электротранспорт региона за счет покупки новых троллейбусов и трамваев, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания краевого парламента.

В ходе заседания министр дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Евгений Штепа сообщил, что планируется закупить 40 троллейбусов и 30 трамваев.

"Уже направлена заявка в Минтранс России и в Минпромторг России на возможную финансовую поддержку из средств федерального бюджета на приобретение 40 троллейбусов и 30 трамваев для обновления данного парка", - сказал он, добавив, что на эти цели Ставрополье просит выделить из федерального бюджета более 1 млрд рублей.

Министр уточнил, что в Пятигорске специфическая трамвайная ветка и для города выпустить такие трамваи может Уральский завод транспортного машиностроения.

"У нее колея составляет 1 тыс. миллиметров, таких всего три на территории Российской Федерации - также в Симферополе и Калининграде. На сегодняшний день Уральский завод готов перепрофилироваться, если будет господдержка, чтобы выпустить для города-курорта Пятигорска данные трамваи", - отметил Штепа.

По его словам, также запланирована модернизация систем действующих транспортных сетей в Пятигорске и замена существующих линий электропередачи для троллейбусов в Ставрополе.

"Трамваи и троллейбусы, которые будут приобретаться, они с энергосберегающими технологиями, для того, чтобы сохранить рентабельность предприятий. Планируется переход транспорта и дальнейшая заявка на электробусы, которые работают в Москве. Пятигорский трамвай и ставропольский троллейбус - это история Ставропольского края, которую нужно сохранить и развивать", - подчеркнул глава краевого Минтранса.

Он также добавил, что в регионе планируют обновить не только электротранспорт, но и закупить автобусы большой вместимости, работающие на газомоторном топливе.

Ранее сообщалось, что троллейбусы Ставрополя и трамваи Пятигорска перейдут в краевую собственность с 1 января 2021 года. Это позволит транспортным предприятиям обновить подвижной состав и провести реконструкцию производственных мощностей, получить новый толчок к развитию и рассчитывать, в том числе, на федеральную поддержку.

Ежедневно на улицы Ставрополя выходят 56 троллейбусов, которые перевозят пассажиров по шести муниципальным маршрутам и 74 трамвая в Пятигорске, которые работают по восьми маршрутам.