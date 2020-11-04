Правительство Латвии запретило закупать электроэнергию с БелАЭС

Правительство Латвии во вторник на заседании утвердило поправки к правилам торговли и использования электроэнергии, направленные на предотвращение попадания в эту балтийскую республику произведенной на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Оcтровце электроэнергии. Об этом сообщает местное агентство LETA.

Разработанные министерством экономики поправки предусматривают, что Россия должна будет подтверждать, что поступающая от нее электроэнергия в Латвию произведена в РФ. Таким образом, в эту балтийскую республику не должно попасть электричество с БелАЭС. Поправки также обязывают латвийского оператора системы передачи электроэнергии не согласовывать поставки электроэнергии из РФ, если российская сторона не выдает соответствующее подтверждение происхождения или отзывает его. При этом эти условия не будут распространяться на электроэнергию, которая будет поставляться с целью обеспечения балансировки и стабильности системы.

Как пояснили в Минэкономики, поправки к правилам вступят в силу, когда заработает БелАЭС. По его данным, в настоящее время Латвия импортирует из России и Белоруссии около 16% электроэнергии. "Учитывая, что торговля электроэнергией в странах Балтии происходит через биржу Nord Pool, невозможно точно определить, сколько электроэнергии получено из Белоруссии, а сколько - из России", - подчеркивает ведомство.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в августе заявил, что, учитывая развитие событий в Белоруссии и вытекающие из этого вопросы ядерной безопасности, эта балтийская республика прекратит торговлю электроэнергией с соседней страной в случае запуска БелАЭС. Чтобы обеспечить это, Минэкономики было поручено вместе с оператором системы передачи электроэнергии разработать решение для торговли электроэнергией с третьими странами. Руководитель Комиссии по регулированию общественных услуг Латвии Роландс Ирклис сообщил, что на прошлой неделе ведомство утвердило методику, по которой произведенная на БелАЭС электроэнергия не будет поступать в Латвию. По его словам, эта методика уже утверждена Латвией и Эстонией, также ожидается подтверждение от Литвы.

Строительство БелАЭС

Строительство АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом, что означает начало физического пуска БелАЭС. Власти заявляли, что энергетический запуск БелАЭС состоится 7 ноября, а ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. По планам белорусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.

Вильнюс считает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент Литвы объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. В Белоруссии заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.