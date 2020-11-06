Международные форум и выставка «Безопасность и охрана труда» (БИОТ 2020) пройдут с в онлайн-формате. Деловая программа мероприятия начнется 8 декабря и продлится три дня на сайте biotexpo.online.

Откроется форум сессией «Труд и безопасность в чрезвычайных условиях пандемии COVID-19», которая пройдет на площадке медиахолдинга РБК – генерального информационного партнера БИОТ 2020. В сессии примут участие государственные деятели и чиновники самого высокого ранга: председатель Правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, глава РСПП Александр Шохин, председатель ФСС Андрей Кигим, руководитель Роструда Михаил Иванков; руководители крупнейших предприятий отрасли СИЗ: «Техноавиа», «Зелинский групп», «Энергоконтракт», «Восток-сервис», а также зарубежные эксперты и спикеры, среди которых Хэнк Ванхаутте, глава Европейской федерации безопасности.

По словам Владимира Котова, Президента «Ассоциации СИЗ», которая совместно с Минтрудом выступает организатором БИОТ 2020, вся тематика форума будет посвящена ситуации, сложившейся на рынке труда в период пандемии коронавирусной инфекции, и новой роли отрасли средств индивидуальной защиты в жизнедеятельности людей. Отрасль СИЗ в этом году, несмотря на рост в целом, переживает значительную трансформацию и перезагрузку. Накопилось большое количество вопросов, требующих обсуждения, как со стороны профессиональных сообществ, так и государства.

Конференции, сессии и панели деловой программы БИОТ 2020 будут проходить в одновременно в трех виртуальных залах. Ожидается большое представительство авторитетных гостей и спикеров. Крупнейшие промышленные, энергетические и транспортные корпораций России: ОАО «РЖД», Ростех, Газпром, Россети и другие запланировали свои мероприятия на форуме.

Несмотря на онлайн-формат, 24-я выставка БИОТ 2020 и сопровождающий ее форум, станут самым представительным и крупным мероприятием в сфере охраны и безопасности труда не только в России и СНГ, но и в Европе. Стать участником или посетителем БИОТ-2020 можно на сайте biotexpo.online