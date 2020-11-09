7 ноября в ходе освоения мощности на этапе «энергетический пуск» в присутствии Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко электрическая мощность энергоблока № 1 Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») была увеличена до 400 МВт.

Первый ток в единую энергосистему республики энергоблок поколения III+ c реактором ВВЭР-1200 выдал 3 ноября, после чего началось постепенное увеличение мощности реактора до 50% от номинальной, с выполнением запланированных измерений и испытаний. Следующий этап - «опытно-промышленная эксплуатация», с увеличением мощности до 100%, начнётся в конце ноября - начале декабря.

Глава государства оценил ход работ на этапе энергетического пуска блока и поздравил российских и белорусских атомщиков с трудовой победой.

«На этой неделе Беларусь стала полноправным членом мирового атомного клуба – первый и самый современный энергоблок страны начал производить электроэнергию. Для Росатома это ещё и первый проект, оснащённый реакторами последнего поколения ВВЭР-1200 и успешно реализованный за пределами России. На сегодняшний день он один из самых востребованных в мире. Подобные проекты реализуются в Финляндии, Венгрии, Турции, Бангладеш и Китае», - сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Ввод энергоблока № 1 Белорусской АЭС в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года.

Для справки:

Энергоблок № 1 Белорусской АЭС стал первым действующим блоком новейшего поколения III+, сооруженным по российским технологиям за рубежом. В настоящее время три энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС. 22 октября состоялось первое включение в сеть четвертого российского энергоблока поколения III+ - блока №6 Ленинградской АЭС.

Главной особенностью ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Так, все энергоблоки оснащены «ловушкой расплава» – устройством для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, а также другими пассивными системами безопасности, способными работать в ситуации полного отсутствия энергоснабжения и без участия операторов. Кроме того, мощность реакторной установки выросла на 20%, значительно снижено количество обслуживающего персонала, проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза - с 30 до 60 лет, с возможностью продления еще на 20 лет.

Комплектным поставщиком ключевого оборудования ядерного острова для Белорусской АЭС является АО «Атомэнергомаш» (Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом»). Тепловыделяющие сборки изготовлены топливным дивизионом корпорации (ОАО «ТВЭЛ») на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК»), уровень обогащения варьируется от 1,3 до 4,4%.

Фото: БелТА/ТАСС