Сергей Романов, коммерческий директор “Людиновокабель”
Инновационная кабельная продукция от завода "Людиновокабель"
10 ноября 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, ОЗП
Отрасль: Электроэнергетика
Приказ подписан Министерством энергетики Российской Федерации. Документ подтверждает полную готовность «Россетей» к отопительному сезону 2020/2021 во всех 80 регионах присутствия. Все ДЗО и филиалы Группы получили паспорта в срок. Таким образом компании в полной мере соответствуют требованиям, установленным правилами подготовки к ОЗП Минэнерго России.
Как сообщал глава «Россетей» Павел Ливинский на Всероссийском совещании по подготовке к ОЗП, финансирование программы ТОиР «Россетей» 2020 года составило 70 млрд рублей. Произведен ремонт 45 191 км ЛЭП от 35 кВ и 613 трансформаторов. На 100% сформирован запас оборудования. В резерве – 6014 передвижных источников питания мощностью 482 МВт. Для ликвидации нештатных ситуаций обеспечена готовность 50 305 человек и 24 721 ед. авто и спецтехники, сформировано 10 082 аварийно-восстановительных бригад.
«В этом году подготовка к сезону максимальных нагрузок велась на фоне беспрецедентных обстоятельств в связи с пандемией. Однако высокий уровень проникновения цифровых технологий в организационные процессы и своевременные меры реагирования позволили максимально обезопасить сотрудников, при этом полностью и с опережением графиков провести работы для обеспечения неукоснительной готовности объектов «Россетей» к ОЗП. Ставим себе задачу на этот период сохранить уверенную динамику роста надежности последних лет», - отметил Павел Ливинский.
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