Приказ подписан Министерством энергетики Российской Федерации. Документ подтверждает полную готовность «Россетей» к отопительному сезону 2020/2021 во всех 80 регионах присутствия. Все ДЗО и филиалы Группы получили паспорта в срок. Таким образом компании в полной мере соответствуют требованиям, установленным правилами подготовки к ОЗП Минэнерго России.

Как сообщал глава «Россетей» Павел Ливинский на Всероссийском совещании по подготовке к ОЗП, финансирование программы ТОиР «Россетей» 2020 года составило 70 млрд рублей. Произведен ремонт 45 191 км ЛЭП от 35 кВ и 613 трансформаторов. На 100% сформирован запас оборудования. В резерве – 6014 передвижных источников питания мощностью 482 МВт. Для ликвидации нештатных ситуаций обеспечена готовность 50 305 человек и 24 721 ед. авто и спецтехники, сформировано 10 082 аварийно-восстановительных бригад.