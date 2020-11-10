Журнал RusCable Insider #197
10 ноября 2020, 09:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, ПРИКАЗ МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Минэнерго России приказом от 05.11.2020 утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов.
Минэнерго проведена оценка 438 субъектов электроэнергетики. По итогам оценки 92% субъектов электроэнергетики подтвердили готовность к работе в отопительный сезон в полном объеме либо с незначительными отклонениями.
Субъекты электроэнергетики, не выполнившие условия готовности, должны сформировать и направить в Минэнерго России не позднее 15.11.2020 план мероприятий с указанием состава мероприятий и сроков их выполнения. Реализация указанных мероприятий будет находится на контроле Минэнерго России.
Ежемесячные результаты мониторинга готовности субъектов электроэнергетики в течение отопительного сезона будут размещаться на официальном сайте Минэнерго России.
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