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Минэнерго России утвердило оценку готовности предприятий электроэнергетики к работе в отопительный сезон

Минэнерго России приказом от 05.11.2020 утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов. 

Минэнерго проведена оценка 438 субъектов электроэнергетики. По итогам оценки 92% субъектов электроэнергетики подтвердили готовность к работе в отопительный сезон в полном объеме либо с незначительными отклонениями.

Субъекты электроэнергетики, не выполнившие условия готовности, должны сформировать и направить в Минэнерго России не позднее 15.11.2020 план мероприятий с указанием состава мероприятий и сроков их выполнения. Реализация указанных мероприятий будет находится на контроле Минэнерго России.

Ежемесячные результаты мониторинга готовности субъектов электроэнергетики в течение отопительного сезона будут размещаться на официальном сайте Минэнерго России.

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Источник: Министерство энергетики России

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