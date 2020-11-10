Петербургский генеральный проектировщик объектов морского транспорта "ЛенМорНИИПроект" объявил конкурс на выполнение инженерно-геологических изысканий для подготовки строительства грузового терминала предприятия по сжижению природного газа компании "Новатэк" "Арктик СПГ-1". Начальная (максимальная) цена контракта - 102,7 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту "Грузовой терминал" (Арктик СПГ 1)" <…> Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 102 692 217,62 руб.", - говорится в конкурсной документации.

Подрядчику предстоит провести изыскания на территории "Арктик СПГ-1" в Тазовском районе ЯНАО для последующего сооружения грузовых причалов и площадок, инженерных сетей и трубопроводов предприятия. Победитель конкурса должен закончить проведение изысканий до 17 мая 2021 года, после чего продолжит сопровождение проекта до получения положительного заключения на строительство от Главгосэкспертизы РФ 19 декабря 2021 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 ноября. Итоги конкурса "ЛенМорНИИПроект" подведет 20 ноября.

"Арктик СПГ-1" - третий проект "Новатэка" по добыче природного газа и его сжижению. Мощность создаваемого предприятия составит 20 млн тонн СПГ в год. Под управлением "Новатэка" уже действует проект "Ямал СПГ", производящий 17,4 млн тонн топлива в год. В 2022-2023 годы компания готовит к запуску "Арктик СПГ-2" проектной мощностью 19,8 млн тонн в год.