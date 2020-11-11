Инвестиционный проект по производству российских премиальных автомобилей "Аурус" одобрен наблюдательным советом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Объем частных инвестиций в проект составит 6,6 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба зоны.

"Проект по производству российских премиальных автомобилей презентовали управляющий директор фонда "Тавазун" господин Аль Джабари, выступающего в качестве стратегического инвестиционного партнера, и генеральный директор ООО "Аурус" Адиль Ширинов. Сборка автомобилей будет осуществляться на готовых производственных площадях индустриального парка "Синергия 2". Общий объем частных инвестиций в проект в "Алабуге" составит 6,6 млрд рублей. Общий объем инвестиций арабского фонда "Тавазун" в проект - €110 млн", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ОЭЗ "Алабуга" не только предоставляет готовые производственные площади в индустриальном парке "Синергия 2", но и создает дополнительную инфраструктуру. Реализация проекта Aurus в Татарстане стала возможной благодаря взаимодействию НАМИ, ОЭЗ "Алабуга", предприятию "Соллерс Форд" и "Аурус".

"Проект Aurus является очень важным для Российской Федерации и находится на контроле лично у президента РФ. Для Татарстана это первый проект с привлечением инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов. Особенно приятно, что эти инвестиции направлены на создание производства в особой экономической зоне "Алабуга", - отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ в рамках работ над единой модульной платформой "Кортеж". Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан). Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).