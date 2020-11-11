В рамках антикризисной программы поддержки регионов ВЭБ.РФ и Национального Центра ГЧП состоялась стратегическая сессия, посвященная особенностям применения концессий и энергосервисных контрактов для модернизации систем освещения городов. Организатором мероприятия выступил Национальный Центр ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) при поддержке ассоциации РАЭСКО. Участие в онлайн-сессии приняли порядка 500 представителей региональных и муниципальных органов власти, финансирующих организаций и консалтинговых структур, а также руководители ведущих энергосервисные компании и поставщики светотехнического оборудования.

Одна из поставленных президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей развития заключается в создании комфортной и безопасной среды для жизни людей. Эти задачи также включены в нацпроект «Жилье и городская среда», который предполагает двукратное сокращение количества городов с неблагоприятной городской средой. В рамках реализации нацпроекта рассчитывается индекс качества городской среды, один из индикаторов которого является доля освещенных улиц, проездов, набережных.

Долгое время муниципалитеты предпочитали привлекать бизнес для ремонта и создания объектов наружного освещения исключительно с помощью энергосервисных контрактов. По данным РАЭСКО, с 2016 по 2019 гг. в России было заключено около 2600 контрактов на 80 млрд руб. Только в 2019 году по уличному освещению было заключено 115 энергосервисных контрактов. Как отметил в ходе своего выступления генеральный директор ассоциации РАЭСКО Алексей Туликов, количество энергосервисных контрактов по уличному освещению продолжает расти от года к году, что в основном обусловлено повышением интереса к таким проектам со стороны всех участников рынка. Среди основных плюсов энергосервисов Алексей Туликов назвал быструю подготовку контрактов и проведение закупок, возможность осуществлять опережающее финансирование модернизации систем, более быструю инвестиционную стадию и другие.

Несмотря на явный перевес в сторону энергосервисов, появляется все больше концессионных проектов по уличному освещению. По данным платформы «РОСИНФРА», в России реализуется 9 концессий на 3,2 млрд руб., среди них 6 проектов инициированы частной стороной. По словам главного юриста Национального Центра ГЧП Анны Батуевой, концессионный механизм позволяет более гибко подходить к реализации проектов. В числе преимуществ – сервисное обслуживание объектов, сохранение прав владения, возможность компенсация при досрочном расторжении соглашения, применение механизма особых обстоятельств и другие.

На сессии были представлены проекты по созданию и модернизации объектов городского освещения с помощью энергосервисных контрактов и концессионных соглашений в Московской, Курской и Нижегородской областях, а также республике Башкортостан.

Управляющий директор, руководитель Центра ГЧП ПАО Сбербанк Анна Багинская отметила, что банк в целом позитивно смотрит на развитие этой сферы и в ближайшей перспективе собирается запустить несколько таких проектов. Также Сбербанк прорабатывает конструктор по упаковке типовых соглашений в городском освещении.

Заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Ольга Сердюк в рамках своего выступления подчеркнула, что выбор механизма зависит от условий и задач, которые ставят перед собой муниципалитеты. По ее словам, сфера городского освещения имеет большие перспективы, при этом необходимо продумать, какие меры господдержки нужны рынку для активного запуска таких проектов.

Поддержку в запуске региональных инициатив с применением механизмов ГЧП оказывают ВЭБ.РФ и Национальный Центр ГЧП в рамках запущенной в мае антикризисной программы поддержки. Участие в программе принимают 55 субъектов. 38 регионов направили 379 проектных инициатив на 1 трлн руб. В рамках сессии был представлена проектная инициатива Благовещенска по модернизации городского освещения в рамках концессии. Проект уже прошел экспертизу финансовой и правовой документации в рамках антикризисной программы.