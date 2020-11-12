Enel намерена размещать плавучие СЭС на водохранилищах ГЭС

Лаборатория инноваций компании Enel Green Power* объявила о вводе в эксплуатацию плавучей СЭС мощностью 30 кВт в городе-порте Катания в Сицилии, в рамках эксплуатации которой планируется провести тестирование нескольких экспериментальных моделей солнечных модулей.

СЭС состоит из трех фотоэлектрических систем, оснащенных одно- и двусторонними солнечными модулями, интегрированными в одну транспортируемую плавучую платформу, которая способна функционировать в условиях различных водных поверхностей (озера, водохранилища, открытое море). Станция будет тестироваться в различных условиях эксплуатации с целью проверки работоспособности и подтверждения основных характеристик.

Данные, полученные в результате тестирования, Enel Green Power намерена сравнить с данными СЭС аналогичной мощности, расположенных на суше, чтобы оценить производительность плавучей СЭС. В перспективе Enel планирует устанавливать плавучие СЭС на водохранилищах ГЭС в разных странах мира, что, по мнению компании, снизит операционные затраты ГЭС и такой показатель как нормированная стоимость электроэнергии (Levelized cost of energy, LCOE)**.

Специалисты компании видят также преимущества использования плавучих СЭС по сравнению с наземными аналогами в их большей экологичности, меньшем воздействии на биоразнообразие окружающей среды, отсутствии необходимости занимать обширные земельные участки, а также значительной экономии водных ресурсов. Кроме того, фотоэлектрические модули плавучих СЭС функционируют в условиях более низких температур наружного воздуха, что гарантирует отсутствие перегрева ячеек, снижающего производительность солнечных панелей. В результате выработка электроэнергии плавучей СЭС по сравнению с наземной СЭС аналогичной мощности может быть выше на 7-12%.

Официальный сайт Enel Green Power

* Подразделение итальянской компании Enel, в сферу ответственности которого входит реализация проектов в области ВИЭ.

** Средняя расчётная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции.