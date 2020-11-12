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"Облкоммунэнерго" модернизирует тысячи энергообъектов

Облкоммунэнерго модернизирует тысячи энергообъектов

12 ноября 2020, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ОБЛКОММУНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: okenergo.com

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За 9 месяцев энергетики отремонтировали 1034 трансформаторных подстанций и 34,6 км кабельных и воздушных линий электропередачи. На ремонт электросетевой инфраструктуры энергокомпания направила 98,8 млн рублей. Работы на 15.5 млн рублей из них прошли в Нижнем Тагиле, еще на 15 млн – в Первоуральске, на 9 млн – в Алапаевске.

- Акцент в этом году сделан на ремонт линий электропередачи 0.4 кВ - на них выделено 31 млн рублей. Больше всего их заменят в Первоуральске – здесь отремонтируют ЛЭП 0,4 кВ на 5,7 млн рублей. В Алапаевске – на 4,8 млн, в Артемовском – на 4,2 млн. рублей. Кроме того, в этом году модернизированы четыре подстанции 110 кВ – в поселках Баранчинский, Заводоуспенское и Рефтинский. На эти цели из ремфонда предприятия направили 14 млн рублей, - рассказал зам. главного инженера по электротехнической части АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Русских

Всего в 2020 году по ремонтной программе «Облкоммунэнерго» запланированы работы на 150 млн. рублей. Своевременное и качественное проведение ремонтных работ позволит повысить безопасность эксплуатации оборудования и надежность работы системы электроснабжения в зоне ответственности предприятия.

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Источник: okenergo.com

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