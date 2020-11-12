16 ноября состоится главное мероприятие конференции – пленарная сессия «Профессия «Инженер» в эпоху случившегося будущего», в работе которой примет участие заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

17 ноября начальник Службы информационной безопасности АО «СО ЕЭС» Лев Палей в рамках сессии «Актуальные вопросы информационной безопасности» расскажет о кибер-угрозах и информационной безопасности в отрасли, а также представит концепцию создаваемого в рамках Ассоциации «Цифровая энергетика» отраслевого центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в электроэнергетике.

Также 17 ноября генеральный директор АО «НТЦ ЕЭС Управление энергоснабжением» Ксения Дацко и руководитель проектов АЭК АО «НТЦ ЕЭС Управление энергоснабжением» Николай Зайцев представят организационные и технологические аспекты активных энергетических комплексов в рамках сессии «Активные энергетические комплексы и энергетические сообщества».

Первая инженерно-технологическая конференция по направлениям цифровой трансформации электроэнергетики EnergyNet.CON пройдет в онлайн формате с 16 по 20 ноября 2020 года.

Конференция проводится Инфраструктурным центром EnergyNet при поддержке Минэнерго России и компаний отрасли. В мероприятиях конференции примут участие представители энергетических компаний и отраслевых ассоциаций, среди которых ГК «Росатом», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», Ассоциация «НП Совет рынка», Ассоциация «Сообщество потребителей электроэнергии».

Работа конференции будет строиться по следующим техническим сессиям: «Новые источники энергии и гибкости», «Распределенная энергетика: микрогриды, агрегаторы, сообщества», «Водородная энергетика и синергия отраслей», «Новый дизайн рынка и новые сервисы», «Цифровые распределительные электрические сети», «Сквозные технологии – Кибербезопасность».