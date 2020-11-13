Из федерального бюджета на расселение аварийного жилья регион дополнительно получит 279, 9 млн рублей на реализацию мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильt и городская среда».

Благодаря достигнутым соглашениям дополнительному финансированию регион сможет переселить из аварийного жилья еще 302 человека. Таким образом, до конца года будет ликвидировано более семи тысяч квадратных метров аварийного жилья в Грозном, Гудермесском и Шелковском районах республики.



«В 2020 году Чеченская Республика перевыполнила показатели программы расселения аварийного жилого фонда, переселив в новое благоустроенное жилье 757 человек. В настоящий момент Министерством достигнута договоренность с Госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» о выделении дополнительных средств на реализацию мероприятий программы», - рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Ахмед Газалапов.

Отметим, на сегодняшний день мероприятия по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в Чеченской Республике реализуются с опережением графика. Регионом выполнены обязательства о завершении двухлетнего объема программы: в новые квартиры из аварийных помещений переехали 757 человек в Грозненском, Гудермесском, Наурском районах республики.