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Чеченская Республика получит еще около 280 миллионов на расселение аварийного жилья до конца 2020 года

Чеченская Республика получит еще около 280 миллионов на расселение аварийного жилья до конца 2020 года

13 ноября 2020, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, МИНСТРОЙ, НАЦПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
Источник: Минстрой России

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Из федерального бюджета на расселение аварийного жилья регион дополнительно получит 279, 9 млн рублей на реализацию мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильt и городская среда».

Благодаря достигнутым соглашениям дополнительному финансированию регион сможет переселить из аварийного жилья еще 302 человека. Таким образом, до конца года будет ликвидировано более семи тысяч квадратных метров аварийного жилья в Грозном, Гудермесском и Шелковском районах республики.


«В 2020 году Чеченская Республика перевыполнила показатели программы расселения аварийного жилого фонда, переселив в новое благоустроенное жилье 757 человек. В настоящий момент Министерством достигнута договоренность с Госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» о выделении дополнительных средств на реализацию мероприятий программы», - рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики Ахмед Газалапов.

Отметим, на сегодняшний день мероприятия по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в Чеченской Республике реализуются с опережением графика. Регионом выполнены обязательства о завершении двухлетнего объема программы: в новые квартиры из аварийных помещений переехали 757 человек в Грозненском, Гудермесском, Наурском районах республики.

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Источник: Минстрой России

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