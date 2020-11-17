Тува поднялась на 23 строчки в национальном рейтинге инвестиционного климата. За три года вложения основной капитал выросли в 1,3 раза.

Тува находится на 56 месте национального рейтинга инвестиционного климата. Эту позицию республика сохраняет второй год. Ранее регион занимал 76 место, частный бизнес обходил Туву стороной, считая ее рискованной территорией для вложений. Об этом на заседании республиканского совета по улучшению инвестиционного климата рассказал глава региона Шолбан Кара-оол.

Он добавил, что Тува находится на четвертом месте в Сибири по улучшению условий для бизнеса и динамике привлечения капитала. При этом негосударственные инвестиции составляют около 80 % всех вложений. По уровню развития государственно-частного партнерства регион поднялся с 82 на 65 позицию. За три года вложения в производство на душу населения выросли в 1,3 раза.

«У нас есть движение вперед, если говорить о выстраивании инвестиционного климата. Несколько лет назад республику приходилось развивать исключительно за счет бюджета. Частный капитал не хотел вкладываться в Туву. Сегодня картина другая», – рассказал Шолбан Кара-оол во время расширенного заседания по улучшению инвестклимата в регионе с представителями крупнейших инвесторов.

Участники встречи подтвердили тезис об улучшении условий для развития бизнеса в регионе собственным примером. Генеральный директор российской компании «Интергео» Лев Кузнецов рассказал, что у предприятия ушло меньше двух недель на получение разрешений для возведение линии электропередачи и горно-обогатительного комбината. Он положительно оценил и предложенную правительством республики схему строительства трассы до Ак-Сугского месторождения. Новый алгоритм избавил инвестора от неэффективных расходов, позволив сохранить около 40 млрд рублей.Шолбан Кара-оол в конце мероприятия отметил, что увеличение инвестпривлекательности Тувы – долгий и болезненный процесс:

«Конечно, до предпринимательского рая нам еще далеко. Но то, что сделано, бизнес почувствовал. У нас появляются люди, которые готовы вести бизнес в Туве. Эту тенденцию нужно развивать».

Региональные власти поставили задачу, чтобы создаваемые в регионе производственные мощности были как минимум на 60 % обеспечены местными кадрами. В частности, в рамках проекта Голевской горнорудной компании запланировали создание техникума на 400 мест и общежития на 200 мест, причем финансирование будет вестись за счет частных средств. По словам Шолбана Кара-оола, сегодня ведутся переговоры на эту тему и с другими инвесторами республики: Auriant Mining и ООО «Лунсин».

«Мы создали контуры экономики, той экономики, которая приведет Туву к благополучию, к определенному уровню самодостаточности. Предстоит хорошо потрудиться, чтобы наполнить каждый из ее сегментов жизнеспособными проектами: производственными, коммерческими, логистическими, социальными и т.д. Задачей максимум вижу создание в республике таких производств, которые могли бы зарабатывать на внешних рынках. Только при таком уровне организации экономики, ее конкурентности можно обеспечить достойный уровень жизни, сопоставимый с уровнем жизни в других регионах страны», – резюмировал глава республики.

Фото: gov.tuva.ru