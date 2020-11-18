В Курской области за минувшие сутки зарегистрировали 3 пожара, предположительной причиной которых стало короткое замыкание электропроводки. Всего за десять месяцев нынешнего года таких пожаров насчитывается более 300, что составляет 5 % от общего числа пожаров.

Ночью 18 ноября загорелся дом в посёлке Прямицыно. Как выяснилось, огонь перебросился на него от надворных построек. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим электропроводки в одной из построек. В результате огонь уничтожил дом и строения.

Днем 17 ноября пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Курске. В результате выгорел балкон. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 7 человек. К счастью, никто не пострадал. Причиной возгорания по предварительной версии послужило короткое замыкание электропроводки тёплого пола балкона.

По аналогичной причине огонь уничтожил кирпичную хозяйственную постройку на территории садового некоммерческого товарищества «Курск» в областном центре.

Короткое замыкание электропроводки является одной из наиболее частых причин пожаров в осенне-зимний пожароопасный период. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает об основных правилах безопасности.

При эксплуатации электрических приборов запрещено:

использовать приёмники электрической энергии (электроприборы) в условиях, которые не соответствуют требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеют неисправности, а также эксплуатировать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

при перегорании плавкой вставки предохранителей устанавливать самодельные вставки «жучки», что приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

окрашивать открытую электропроводку краской или заклеивать её обоями;

пользоваться повреждёнными выключателями, розетками, патронами;

закрывать абажурами из горючих материалов электрические лампочки;

использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, которые предусмотрены их конструкцией.

Недопустимо включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.

Перед уходом на длительное время из дома необходимо проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.

Также следует помнить, что монтаж электропроводки необходимо доверять только квалифицированным специалистам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области.

