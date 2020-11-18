RusCable Insider #198
18 ноября 2020, 17:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Электроэнергетика
В Курской области за минувшие сутки зарегистрировали 3 пожара, предположительной причиной которых стало короткое замыкание электропроводки. Всего за десять месяцев нынешнего года таких пожаров насчитывается более 300, что составляет 5 % от общего числа пожаров.
Ночью 18 ноября загорелся дом в посёлке Прямицыно. Как выяснилось, огонь перебросился на него от надворных построек. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим электропроводки в одной из построек. В результате огонь уничтожил дом и строения.
Днем 17 ноября пожар произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Курске. В результате выгорел балкон. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 7 человек. К счастью, никто не пострадал. Причиной возгорания по предварительной версии послужило короткое замыкание электропроводки тёплого пола балкона.
По аналогичной причине огонь уничтожил кирпичную хозяйственную постройку на территории садового некоммерческого товарищества «Курск» в областном центре.
Короткое замыкание электропроводки является одной из наиболее частых причин пожаров в осенне-зимний пожароопасный период. Главное управление МЧС России по Курской области напоминает об основных правилах безопасности.
При эксплуатации электрических приборов запрещено:
Недопустимо включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Перед уходом на длительное время из дома необходимо проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.
Также следует помнить, что монтаж электропроводки необходимо доверять только квалифицированным специалистам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области.
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