Компанией GE Renewable Energy изготовлена первая гондола ветровой турбины в рамках проекта сооружения шельфовой ВЭС Сен-Назер*, которую планируется построить в Бискайском заливе на расстоянии от 12 до 20 км от французского побережья. Глубина моря в районе размещения ВЭС колеблется от 12 до 25 метров.

На площадке ВЭС Сен-Назер будут установлены 80 ветровых турбин Haliade* 150-6 MW**. Суммарная мощность ВЭС составит 480 МВт, что достаточно для обеспечения 20% суммарного электропотребления региона Атлантическая Луара, где проживает около 1,4 млн человек. Монтаж ветроустановок в акватории ВЭС Сен-Назер запланирован на начало 2021 г., после установки фундаментов и прокладки электрических кабелей. Станционная ПС будет введена в эксплуатацию летом следующего года. В коммерческую эксплуатацию ВЭС Сен-Назер планируется ввести в 2022г.

В настоящее время в проекте строительства ВЭС занято около 500 сотрудников GE Renewable Energy. После ввода ВЭС в коммерческую эксплуатацию будут дополнительно созданы еще 200 рабочих мест.

Информационный портал RenewableEnergyWorld

* Сен-Назер (Saint-Nazaire) — портовый город на западе Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар в департаменте Атлантическая Луара. Расположен на правом берегу реки Луары в месте впадения ее в Бискайский залив.

** Haliade* 150-6MW – ветроэнергетическая установка (ВЭУ) мощностью 6 МВт с диаметром ротора и длиной лопастей, составляющим 150 м и 73,5 м соответственно. Предназначенная для установки в открытом море Haliade* 150-6MW имеет производительность на 15% выше, чем у конструктивно сходных ВЭУ.