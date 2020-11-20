ООО "Томский кабельный завод" (Томсккабель) в рамках оферты выкупило 500 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала (1 тыс. рублей), говорится в сообщении компании. Сделка была осуществлена 19 ноября. Таким образом, "Томсккабель" выкупил 100% облигаций выпуска за 500 млн рублей. Кроме того компания выплатила 23,68 рубля на одну облигацию за 10-й купон по ставке 9,5%.

Предприятие отмечает, что облигации будут досрочно погашены 20 ноября. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 500 млн рублей в мае 2018 года по ставке 9,5% годовых. В начале октября "Томсккабель" досрочно погасил выпуск облигаций 2-й серии на 800 млн рублей, также выкупленный ранее по оферте. Других выпусков в обращении у компании нет. Средства от размещений привлекались на покрытие кратко- и среднесрочного дефицита денежных ресурсов, ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, приобретение дополнительного оборудования, расширение производства.

ООО "Томсккабель" занимается производством кабелей с медной и алюминиевой жилой. Продукция поставляется на предприятия нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также атомной промышленности и для железнодорожного транспорта. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Томсккабель" принадлежит Сергею Чуловскому. По итогам 2019 года, компания увеличила чистую прибыль на 16% - до 88,506 млн рублей, выручка выросла на 11,7% - до 6,253 млрд рублей. Ранее "Томсккабель" прогнозировал рост выручки к 2023 году до 9,869 млрд рублей, чистой прибыли - до 1,227 млрд рублей.