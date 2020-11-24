Интервью с инкогнито:
24 ноября 2020, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство здания крытого катка для Уральского государственного университета физической культуры. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
История Уральского государственного университета физической культуры началась в 1970 году, когда в Челябинске открыли филиал Омского государственного института физической культуры. Через четверть века он был преобразован в Уральскую государственную академию физической культуры, а в 2005 году академия стала университетом. Сегодня УралГУФК - не просто единственный спортивный вуз на Урале, а целый методологический центр спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в Уральском федеральном округе и прилегающих к нему регионах. Филиалы вуза, который ежегодно выпускает более тысячи специалистов в области физической культуры, действуют в Екатеринбурге и Уфе. Среди его выпускников - двукратные олимпийские чемпионы Сергей Макаров, Сергей Стариков, Валерий Гопин и Светлана Ишмуратова, а также олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Сергей Мыльников, Евгений Давыдов, Светлана Бажанова, Станислав Кулинчинко, Мансур Исаев, Семен Елистратов, Никита Нестеров, Вячеслав Войнов и Николай Прохоркин.
Крытый каток с искусственным льдом построят в Центральном районе города Челябинска, на пересечении проспекта Героя России Родионова Е.Н. и улицы Академика Макеева.
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство одноэтажного крытого катка с искусственным льдом и техническими помещениями арены, и примыкающего к нему двухэтажного блока, в котором обустроят административно-бытовые, спортивные и вспомогательные помещения. На первом этаже двухэтажной части здания разместят вестибюль, гардероб, помещение охраны, технические помещения инженерных коммуникаций, бытовые помещения, помещение проката и заточки коньков, мастерскую по ремонту оборудования и инвентаря, медицинский, массажный и методический кабинеты, раздевалки, помещения для персонала и судей. На втором этаже – залы общефизической подготовки, разминки и хореографии, хоккейных амплуа, а также буфет, помещения управления медиа, комментаторской и администрации.
Также проведут благоустройство прилегающей к зданию территории: оборудуют автостоянки и пешеходные тротуары, организуют площадки для проведения мероприятий, выполнят работы по освещению и озеленению территории, а также установят малые архитектурные формы.
Арена будет доступна для занятий и тренировок круглый год.
Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Генеральный проектировщик – ООО «Ремэкспо Ледовые технологии».
Фото: skyscrapercity.com
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