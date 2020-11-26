«Россети Северный Кавказ» установили электрозаправку на территории первой в СКФО цифровой подстанции 110 кВ «Город» в Грозном. Первая в Чеченской Республике подобная станция «Россетей» для зарядки электромобилей находится по улице Боевая.



В управляемом «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» отмечают, что электрозаправка соответствует необходимым нормативам и требованиям. А это значит, что любой гость и житель – владелец электрокара – может без проблем зарядить аккумулятор своего транспорта.



Для Чеченской Республики электрозаправка – это шаг в освоении альтернативных источников энергии, главным плюсом которых является отсутствие вредных выбросов и экономия на топливе.



Житель Грозного Аслан Баширов вот уже год как пересел на электромобиль.

«Если вы один раз сядете за руль подобного авто, навсегда отпадет желание садиться на обычную машину: и комфортно, и эксплуатация не требует весомых финансовых затрат. Открытие электрозаправки - это отличная новость и польза для каждого, кто ездит на «зеленых» авто. Обычно я ставлю машину зарядиться на ночь, а тут можно это сделать за короткое время. Было бы здорово, если в будущем у нас их появилось еще больше», - говорит Аслан Баширов.