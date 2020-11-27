Банк развития Латинской Америки (Development Bank of Latin America, CAF) выделил государственной энергетической компании Парагвая (Paraguay state utility, ANDE) финансирование в размере $ 250 млн на модернизацию и укрепление электроэнергетического сектора страны. Средства будут направлены на улучшение качества электроснабжения потребителей за счет повышения надежности и устойчивости систем передачи и распределения электроэнергии, сокращения перебоев в работе и простоев оборудования, а также улучшения процессов планирования и управления режимами работы национальной энергосистемы.

Программа модернизации охватывает всю распределительную сеть страны с внедрением интегрированной информационной системы для управления процессами передачи и распределения электроэнергии. Будет модернизирована сетевая инфраструктура основных городских районов в 14 департаментах: Консепсьон (Concepción), Сан-Педро (San Pedro), Кордильера (Cordillera), Гуайра (Guairá), Каагуасу (Caaguazú) , Каазапа (Caazapá) , Итапуа (Itapúa), Мисьонес (Misiones), Парагуари (Paraguarí), Альто-Парана (Alto Paraná), Ниембуку (Ñeembucú), Амамбай (Amambay), Каниндейу (Canindeyú) и Президенти-Хайес (Presidente Hayes). Программа включает замену неизолированных проводов на изолированные для 800 км ЛЭП среднего напряжения и для более чем 2 000 км ЛЭП низкого напряжения. Также будут проведены работы по усилению трансформаторных ПС и улучшению уличного освещения, предусматривающие установку 10 000 дополнительных источников света.

Кроме того, будут закуплены две мобильные ПС 220/ 23 кВ/ 41,67 МВА и две мобильные ПС 66/ 23 кВ/ 30 МВА для сокращения перебоев в электроснабжении потребителей, связанных с плановыми работами по техническому обслуживанию или аварийными отключениями электросетевого оборудования.

Информационно-аналитический ресурс Smart Energy