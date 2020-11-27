 
Цифровая революция

Более 80% энергокомпаний в мире внедрят искусственный интеллект к 2025 году

Более 80% энергокомпаний в мире внедрят искусственный интеллект к 2025 году

27 ноября 2020, 17:44
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, BIGDATA, ИИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Около 81% энергетических компаний в мире внедрят в производство искусственный интеллект к 2025 году, говорится в исследовании европейской ассоциации электроэнергетиков Eurelectric.

"К 2025 году 81% энергетических компаний внедрят искусственный интеллект, пожиная многочисленные преимущества увеличения числа разработок в этой области и быстрого перехода к чистой энергии", - сказано в исследовании.

Искусственный интеллект может обеспечить более быструю декарбонизацию энергетического сектора. Ожидается, что к 2050 году возобновляемые источники энергии будут занимать долю более 80% в энергобалансе, а их сочетание с внедрением искусственного интеллекта, прогностических алгоритмов, может привести к еще более эффективной интеграции этих источников энергии.

Кроме того, искусственный интеллект позволяет поддерживать стабильность электросетей и прогнозировать потребление клиентам, что приведет к оптимальному соответствию между спросом и предложением, говорится в исследовании.

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Источник: ТАСС

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