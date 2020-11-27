27 ноября 2020, 15:52
Рубрика: Анонсы
Метки: ФОРУМ, СКОЛКОВО
Отрасль: Электротехника
17 декабря 2020 года состоится ключевой форум этого года в области электроэнергетики - Международный форум «Сто лет электричества». Форум пройдет в онлайн формате с 11.30 до 18.00, доступ к трансляции можно получить, зарегистрировавшись по ссылке.
С приветственным словом к участникам обратятся Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково» и Александр Новак, Вице-премьер Правительства Российской Федерации.
Электроэнергетика в нашей стране была в числе передовых и в начале XX, и в начале XXI века. Но именно сейчас в мире разворачивается беспрецедентный процесс, который принято называть «глобальным энергетическим переходом». Его основным драйвером является декарбонизация, то есть уход от основы современной российской электроэнергетики – углеводородного топлива. Как должна отреагировать отечественная электроэнергетика на этот вызов? Какие из надвигающихся технологических революций в России осмысленны, а какие нет? Как следует при этом учесть нашу российскую специфику и, в том числе, наш уникальный потенциал нефтегазовых и угольных ресурсов? Следует ли России претендовать на активный ответ на климатический вызов, который во многом и стал причиной глобального энергоперехода?
В конференции примут участие сторонники разных, иногда взаимоисключающих ответов на эти вопросы. Среди них ведущие международные эксперты, бизнес-лидеры, ученые, авторы реформы энергетики и их оппоненты. На конференции приветствуется свободный и открытый стиль обсуждения, особенно ценны собственные неортодоксальные мысли участников, даже если они не совпадают с принятым мейнстримом.
Панельная сессия на тему «Электроэнергетика в XXI веке — 7 революций»Программа форума
Сессия «Россия в технологических революциях XXI века в электроэнергетике: наблюдатель или участник?»
Научная дискуссия «Реформа электроэнергетики России в 1998-2008 гг.»
Круглый стол «Россия и глобальный энергопереход: драйвер или оппонент?»
Форум организован Европейским университетом в Санкт-Петербурге совместно с Фондом «Сколково».
Регистрация по ссылке https://eusp.timepad.ru/event/1486109/.
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