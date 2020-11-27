 
Анонсы

Международный форум "Сто лет электричества" пройдет в онлайн формате 17 декабря 2020 года

Международный форум Сто лет электричества пройдет в онлайн формате 17 декабря 2020 года

27 ноября 2020, 15:52
Рубрика: Анонсы
Метки: ФОРУМ, СКОЛКОВО
Отрасль: Электротехника 
Источник: Форум

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 4 мин
229

17 декабря 2020 года состоится ключевой форум этого года в области электроэнергетики -  Международный форум «Сто лет электричества». Форум пройдет в онлайн формате с 11.30 до 18.00, доступ к трансляции можно получить, зарегистрировавшись по ссылке

С приветственным словом к участникам обратятся Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково» и  Александр Новак, Вице-премьер Правительства Российской Федерации. 

Электроэнергетика в нашей стране была в числе передовых и в начале XX, и в начале XXI века. Но именно сейчас в мире разворачивается беспрецедентный процесс, который принято называть «глобальным энергетическим переходом». Его основным драйвером является декарбонизация, то есть уход от основы современной российской электроэнергетики – углеводородного топлива. Как должна отреагировать отечественная электроэнергетика на этот вызов? Какие из надвигающихся технологических революций в России осмысленны, а какие нет? Как следует при этом учесть нашу российскую специфику и, в том числе, наш уникальный потенциал нефтегазовых и угольных ресурсов? Следует ли России претендовать на активный ответ на климатический вызов, который во многом и стал причиной глобального энергоперехода?

В конференции примут участие сторонники разных, иногда взаимоисключающих ответов на эти вопросы. Среди них ведущие международные эксперты, бизнес-лидеры, ученые, авторы реформы энергетики и их оппоненты. На конференции приветствуется свободный и открытый стиль обсуждения, особенно ценны собственные неортодоксальные мысли участников, даже если они не совпадают с принятым мейнстримом.

Панельная сессия на тему «Электроэнергетика в XXI веке — 7 революций»Программа форума

  • Вторая электрификация
  • Промышленное хранение энергии
  • Децентрализация, распределённая энергетика и независимость потребителя
  • Декарбонизация — переход от углеводородов к возобновляемым источникам энергии и водород вместо углеводородов
  • Постоянный ток — из высоковольтных линий в быт
  • Цифровизация
  • Беспроводная передача электроэнергии на расстояние

Сессия «Россия в технологических революциях XXI века в электроэнергетике: наблюдатель или участник?» 

  • Можно ли в России в ближайшие десятилетия ожидать существенного роста электропотребления?
  • Приведёт ли широкое использование накопителей энергии к фундаментальному изменению электроэнергетики? Как накопители повлияют на диспетчирование?
  • В чём смысл децентрализованной генерации в условиях России? Ожидать ли её взрывного роста?
  • Зачем России ВИЭ? Каков путь развития ВИЭ в России и насколько этот путь отличается от мирового?
  • Как цифровизация повлияет на развитие электроэнергетики?

Научная дискуссия «Реформа электроэнергетики России в 1998-2008 гг.»

  • Российские и зарубежные учёные обменяются мнениями о методологии оценки результатов инфраструктурных реформ и об основных направлениях такой оценки российской реформы.

Круглый стол «Россия и глобальный энергопереход: драйвер или оппонент?»

  • Будет рассмотрена роль электроэнергетики России в глобальном контексте управления климатом, декарбонизации и сокращения выбросов СО2, развития водородной энергетики.

Форум организован Европейским университетом в Санкт-Петербурге совместно с Фондом «Сколково».

Регистрация по ссылке https://eusp.timepad.ru/event/1486109/.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Форум

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Анонсы
Форум и выставка 27.11.2020
Форум и выставка "Безопасность и охрана труда" (БИОТ 2020) пройдут с 8 по 11 декабря
23.07.2019
"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" предотвратил хищение крупной партии КПП
ХXI международная специализированная выставка 24.12.2018
ХXI международная специализированная выставка
18.12.2018
"ЭлектроТранс 2019": инновационная мобильность для российских городов!

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable.Ru
+