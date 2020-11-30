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"Выбор" начал расчищать под стройку площадку завода "Воронежтелекабеля"

Выбор начал расчищать под стройку площадку завода Воронежтелекабеля

30 ноября 2020, 17:45
Рубрика: Компании
Метки: БАНКРОТСТВО, ВОРОНЕЖТЕЛЕКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность Строительство 
Источник: abireg.ru

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В Воронеже началась расчистка площадки территории бывшего завода «Воронежтелекабель» на улице Жемчужная, следует из информации, опубликованной в группе «Новостройки Воронежа». По данным «Росреестра», участок находится в собственности строительной компании «Выбор» Александра Цыбаня.

Речь идет об участке, расположенном на улице Жемчужная, 6б. Согласно публичной кадастровой карте, его площадь составляет 11,65 тыс. кв. м. Разрешенное использование земли – многоэтажная застройка. Кадастровая стоимость участка составляет 29,7 млн рублей.

Согласно выписке из «Росреестра», с 19 марта этого года участок находится в собственности ООО «Специализированный застройщик «Выбор». До этого земля принадлежала АО «ОФС РУС Волоконно-оптическая кабельная компания».

По собственным данным компании, до июля 2017 года ее юрлицо называлось АО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК». Напомним, что ЗАО «Воронежтелекабель», являвшееся дочерней компанией «Связьстрой-1», уже ликвидировано в ходе банкротства. Добавим, что на смежном участке с осваиваемой землей «Выбора» находится непосредственно производственная база «Воронежтелекабеля» по адресу: ул. Жемчужная, 6, которую в 2017 году на торгах выкупило АО «Пусковой элемент» за 220,9 млн рублей. По данным «Росреестра», с 2018 года участком владеет ООО «РТ-кабель».

Оперативно выяснить планы застройщика не удалось, так как представитель компании не ответил на звонки и сообщения «Абирега».

Строительная компания «Выбор» основана в 1997 году. Подконтрольна депутату Воронежской облдумы Александру Цыбаню. На данный момент активно застраивает как левый, так и правый берег Воронежа. По данным Kartoteka.ru, выручка основного юрлица компании – ООО «СЗ «Выбор» – в 2019 году составила 2,85 млрд рублей, чистая прибыль – 115,4 млн рублей.

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Источник: abireg.ru

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