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Антон Инюцын обозначил потенциальные проекты в энергетике с Израилем

Россия и Израиль имеют большой потенциал развития энергетического сотрудничества, сообщил Антон Инюцын в ходе встречи сопредседателей Российско-Израильской рабочей группы по энергетике.

Замминистра также поздравил партнёров с назначением нового Посла Израиля в России Александра Бен Цви.

Представители стран обменялись мнениями о текущих проектах в области ТЭК и обсудили перспективные направления взаимодействия, включая развитие рынка газомоторного топлива, а также газификацию объектов на территории Израиля.

«Российские компании готовы к сотрудничеству по вопросам цифровизации сетей, строительства новых и модернизации существующих объектов электрогенерации, а также в сфере поставок оборудования российского производства», – отметил в ходе встречи Антон Инюцын.

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Источник: Министерство энергетики России

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