Россия и Израиль имеют большой потенциал развития энергетического сотрудничества, сообщил Антон Инюцын в ходе встречи сопредседателей Российско-Израильской рабочей группы по энергетике.

Замминистра также поздравил партнёров с назначением нового Посла Израиля в России Александра Бен Цви.

Представители стран обменялись мнениями о текущих проектах в области ТЭК и обсудили перспективные направления взаимодействия, включая развитие рынка газомоторного топлива, а также газификацию объектов на территории Израиля.