Специалисты «Россети Центр» выполнили архитектурное освещение двух высоковольтных опор линии 110 кВ «Кострома-1 – Центральная» на переходе через реку Волга в Костроме. Сетевые объекты подсвечены в цвета российского флага. Для питания применены 1092 светодиодных светильника белого, синего и красного цветов.

Работы были проведены по поручению генерального директора «Россети Центр» Игоря Маковского и стали своего рода финалом модернизации наружного освещения города.

В общей сложности процесс модернизации городского освещения охватил более 700 улиц Костромы, а также 16 парков и скверов. Работы выполняла 21 бригада костромского филиала «Россети Центр» в составе 100 человек. В проекте были применены новые цифровые и энергосберегающие технологии. Системы автоматизации и управления нагрузкой дали возможность в удаленном режиме настроить работу отдельных точек, регулировать интенсивность светового потока. Благодаря этому максимально быстро подобрался оптимальный режим работы системы, а её надежность вышла на принципиально новый уровень. Модернизация позволит повысить срок службы оборудования, снизить энергопотребление и затраты муниципалитета на оплату электроэнергии.

«Реализованный нами проект модернизации – крупнейший в истории Костромской области. 11,5 морально устаревших уличных светильников Костромы заменены на современные, энергоэффективные. Внедрена автоматизированная система уличным освещением. Мы сделали подарок городу, который благодаря новому освещению стал комфортнее и безопаснее. Я думаю, что украшенные опоры станут новым символом Костромы, напоминанием жителям и гостям города о славном труде энергетиков и юбилейной дате – 100-летии плана ГОЭЛРО», – подчеркнул Игорь Маковский.